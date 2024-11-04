Справа - тютюн*: второй зимний поход армии УНР
© Public domain армия УНР
© Public domain
Словосочетание "зимний поход" было популярным среди противостоящих большевикам сил во время Гражданской войны. Только армия Украинской народной республики провела их два, причём второй начался 4 ноября 1921 году, когда УНР де-факто уже не было. Это была последняя попытка петлюровцев отбить у Советской власти хоть что-нибудь. Заведомо провальная
1920 год сулил Петлюре неплохие перспективы. Он заключил союз с поляками, разменяв Западную Украину на военную помощь польской армии. Армия УНР примкнула к полякам в ходе их наступления на Киев, который был взят без боя.
Однако дальше со стороны поляков пошла большая политика, поэтому действовать пришлось самостоятельно. В одиночку, без сильных союзников, армия УНР не имела никаких шансов в борьбе с РККА. Закончился 1920 год сокрушительным поражением, армия Петлюры вынуждена была уйти в Польшу, где вчерашние союзники её интернировали.
Между Польшей и РСФСР был заключено перемирие. Пока большевики отвлеклись на Врангеля, поляки на всякий случай начали в ограниченном масштабе восстанавливать боеспособность армии Петлюры.
Хотя поляки не желали вести масштабных боевых действий, они ещё могли использовать остатки армии УНР для легкого покусывания большевиков. В начале 1921 года в Польше образовался Партизанско-Повстанческий штаб УНР, координировавший свои действия с польским генштабом.
Предполагалось, что добровольцы из числа интернированных солдат армии УНР начнут партизанскую войну на территории УССР, а польский генштаб окажет в этом умеренное содействие.
Во-первых, поляки обещали отпустить из лагерей добровольцев, желавших участвовать в походе. Во-вторых, они обещали выделить часть оружия и обмундирования будущим повстанцам. В-третьих, согласились на то, чтобы переместить главный штаб повстанцев во Львов.
Возглавил повстанческий штаб Юрий Тютюнник — бывший прапорщик императорской армии и весьма заметный деятель Гражданской войны.
Он успел поучаствовать в украинизации полков после февраля 1917 года, затем был зелёным командиром и соратником атамана Григорьева, некоторое время послужил у большевиков, затем перешел на сторону УНР. В процессе подготовки Второго Зимнего похода Тютюнник получил звание генерал-хорунжего.
Программа-минимум предусматривала рейд по территории Советской Украины, срыв продразвёрстки и соединение с разрозненными зелёными атаманами, ещё обитавшими в некоторых регионах.
Программа-максимум предусматривала поднятие всеобщего восстания против власти большевиков. Также предусматривались совместные действия с Русским политическим комитетом Савинкова, который пытался формировать свои антибольшевистские силы при поддержке поляков. Первоначально предполагалось, что савинковцы нанесут отвлекающий удар на белорусском направлении.
20 октября 2023, 18:00ИсторияЮрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристомВ конце 1980-х, когда началось "национальное возрождение", среди первых книг, переизданных на Украине, стали мемуары Юрия Тютюнника "С поляками – против Украины". Потом книгу с провокационным названием постарались забыть, но тогда она сравнительно легко прошла партийную цензуру – ведь Тютюнник был одной из ярких фигур УНР, перешедших к большевикам
Пока шла подготовка операции, политический ландшафт претерпел значительные изменения.
Поляки заключили мирный договор с РСФСР, получили все территориальные уступки, каких желали и потеряли интерес как к УНР, так и к Савинкову, которого позднее вообще выслали из страны по требованию большевиков, а его отряды распустили.
К этому моменту план операции был разработан, все имевшиеся силы подготовлены, так что Тютюнник решил не отменять операцию, хотя ряд руководителей в новых условиях считали этот поход заведомо обречённым на провал.
Все имевшиеся силы были разделены на несколько групп, действовавших на разных направлениях. Бессарабская группа — самая слабая и малочисленная, была сформирована на румынской территории. Она должна была постараться отвлечь на себя силы большевиков, набрать добровольцев по ходу рейда и постараться выйти к Одессе.
Подольская группа должна была отвлечь на себя внимание РККА и соединиться с Волынской группой в районе Радомышля. Этой группе пришлось выступить ещё в конце октября, на полторы недели раньше срока, поскольку поляки в буквальном смысле слова выгнали её со своей территории, пригрозив отправить всех обратно в лагеря интернированных.
Главная ударная сила — Волынская группа находилась под непосредственным командованием Тютюнника. 4 ноября она перешла польско-советскую границу и двинулась в сторону Киева.
Поход был плохо подготовлен, силы повстанческих отрядов были весьма незначительны (около 1500 человек в общей сложности), кроме того, операция разрабатывалась исходя из абсолютно неверных данных. Никаких революционных настроений осенью 1921 года в советской Украине уже не было. Весной 1921 года вместо грабительской продразверстки был введён более адекватный продналог, что подорвало протестный потенциал крестьянства.
Ни одной из повстанческих групп не удалось добиться каких-то успехов. Бессарабцы, разделившиеся на несколько отрядов, потеряв в первых стычках значительную часть личного состава, ушли обратно в Румынию.
Подольцы сумели добраться до Бородянки (поселок в Киевской области) уклоняясь от серьёзных стычек, но так и не смогли соединиться с волынцами, из-за чего ушли обратно в Польшу, где были интернированы.
Волынцы через две недели после начала похода напоролись на мощную и хорошо вооруженную дивизию Григория Котовского.
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Бой возле села Базар 17 ноября 1921 года стал последним сражением между армией УНР и РККА. Отряд Тютюнника потерпел сокрушительное поражение, штабу удалось спастись, но большая часть уцелевших попала в плен. После чего по приговору чрезвычайной комиссии 2/3 из них были расстреляны за бандитизм.
Остатки волынской группы в конце ноября сумели перебраться в Польшу.
Так завершилась последняя военная операция армии УНР. Тютюнник вскоре окончательно разругался с Петлюрой и нелегально вернулся в СССР, где был арестован, но согласился сотрудничать с большевиками. Несколько лет он преподавал тактику партизанской войны в Школе червонных командиров, снимался в фильмах Довженко и был репрессирован в 1930 году.
Командир Подольской группы Михаил Палий-Сидорянский остался в эмиграции. Жил в Польше, затем Чехословакии, но от активной политической деятельности отошёл. После Второй мировой войны был арестован СМЕРШем в Праге, но освобожден без всяких последствий (редчайший случай). Там, в Праге он и умер своей смертью в 1963 гр
Командир Бессарабской группы Андрей Гулый-Гуленко тайно вернулся в СССР, но был арестован. Смертную казнь ему заменили 10 годами заключения, следы его теряются после 1926 года. По одной из версий, его попытались внедрить в круги украинской эмиграции в качестве советского агента, но после перехода советско-польской границы он был разоблачён и убит бывшими соратниками.
* "Справа – Тютюн" – "дело – табак" (укр)