Справа - тютюн*: второй зимний поход армии УНР - 04.11.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241104/1025545959.html
Справа - тютюн*: второй зимний поход армии УНР
Справа - тютюн*: второй зимний поход армии УНР - 04.11.2024 Украина.ру
Справа - тютюн*: второй зимний поход армии УНР
Словосочетание "зимний поход" было популярным среди противостоящих большевикам сил во время Гражданской войны. Только армия Украинской народной республики провела их два, причём второй начался 4 ноября 1921 году, когда УНР де-факто уже не было. Это была последняя попытка петлюровцев отбить у Советской власти хоть что-нибудь. Заведомо провальная
2024-11-04T16:39
2024-11-04T16:39
история
гражданская война
симон петлюра
г.и.котовский
1920
1921 г
история
история украины
польша
киев
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1920 год сулил Петлюре неплохие перспективы. Он заключил союз с поляками, разменяв Западную Украину на военную помощь польской армии. Армия УНР примкнула к полякам в ходе их наступления на Киев, который был взят без боя.Однако дальше со стороны поляков пошла большая политика, поэтому действовать пришлось самостоятельно. В одиночку, без сильных союзников, армия УНР не имела никаких шансов в борьбе с РККА. Закончился 1920 год сокрушительным поражением, армия Петлюры вынуждена была уйти в Польшу, где вчерашние союзники её интернировали.Между Польшей и РСФСР был заключено перемирие. Пока большевики отвлеклись на Врангеля, поляки на всякий случай начали в ограниченном масштабе восстанавливать боеспособность армии Петлюры.Хотя поляки не желали вести масштабных боевых действий, они ещё могли использовать остатки армии УНР для легкого покусывания большевиков. В начале 1921 года в Польше образовался Партизанско-Повстанческий штаб УНР, координировавший свои действия с польским генштабом.Предполагалось, что добровольцы из числа интернированных солдат армии УНР начнут партизанскую войну на территории УССР, а польский генштаб окажет в этом умеренное содействие.Во-первых, поляки обещали отпустить из лагерей добровольцев, желавших участвовать в походе. Во-вторых, они обещали выделить часть оружия и обмундирования будущим повстанцам. В-третьих, согласились на то, чтобы переместить главный штаб повстанцев во Львов.Возглавил повстанческий штаб Юрий Тютюнник — бывший прапорщик императорской армии и весьма заметный деятель Гражданской войны.Он успел поучаствовать в украинизации полков после февраля 1917 года, затем был зелёным командиром и соратником атамана Григорьева, некоторое время послужил у большевиков, затем перешел на сторону УНР. В процессе подготовки Второго Зимнего похода Тютюнник получил звание генерал-хорунжего.Программа-минимум предусматривала рейд по территории Советской Украины, срыв продразвёрстки и соединение с разрозненными зелёными атаманами, ещё обитавшими в некоторых регионах.Программа-максимум предусматривала поднятие всеобщего восстания против власти большевиков. Также предусматривались совместные действия с Русским политическим комитетом Савинкова, который пытался формировать свои антибольшевистские силы при поддержке поляков. Первоначально предполагалось, что савинковцы нанесут отвлекающий удар на белорусском направлении.Пока шла подготовка операции, политический ландшафт претерпел значительные изменения.Поляки заключили мирный договор с РСФСР, получили все территориальные уступки, каких желали и потеряли интерес как к УНР, так и к Савинкову, которого позднее вообще выслали из страны по требованию большевиков, а его отряды распустили.К этому моменту план операции был разработан, все имевшиеся силы подготовлены, так что Тютюнник решил не отменять операцию, хотя ряд руководителей в новых условиях считали этот поход заведомо обречённым на провал.Все имевшиеся силы были разделены на несколько групп, действовавших на разных направлениях. Бессарабская группа — самая слабая и малочисленная, была сформирована на румынской территории. Она должна была постараться отвлечь на себя силы большевиков, набрать добровольцев по ходу рейда и постараться выйти к Одессе.Подольская группа должна была отвлечь на себя внимание РККА и соединиться с Волынской группой в районе Радомышля. Этой группе пришлось выступить ещё в конце октября, на полторы недели раньше срока, поскольку поляки в буквальном смысле слова выгнали её со своей территории, пригрозив отправить всех обратно в лагеря интернированных.Главная ударная сила — Волынская группа находилась под непосредственным командованием Тютюнника. 4 ноября она перешла польско-советскую границу и двинулась в сторону Киева.Поход был плохо подготовлен, силы повстанческих отрядов были весьма незначительны (около 1500 человек в общей сложности), кроме того, операция разрабатывалась исходя из абсолютно неверных данных. Никаких революционных настроений осенью 1921 года в советской Украине уже не было. Весной 1921 года вместо грабительской продразверстки был введён более адекватный продналог, что подорвало протестный потенциал крестьянства.Ни одной из повстанческих групп не удалось добиться каких-то успехов. Бессарабцы, разделившиеся на несколько отрядов, потеряв в первых стычках значительную часть личного состава, ушли обратно в Румынию.Подольцы сумели добраться до Бородянки (поселок в Киевской области) уклоняясь от серьёзных стычек, но так и не смогли соединиться с волынцами, из-за чего ушли обратно в Польшу, где были интернированы.Волынцы через две недели после начала похода напоролись на мощную и хорошо вооруженную дивизию Григория Котовского.Бой возле села Базар 17 ноября 1921 года стал последним сражением между армией УНР и РККА. Отряд Тютюнника потерпел сокрушительное поражение, штабу удалось спастись, но большая часть уцелевших попала в плен. После чего по приговору чрезвычайной комиссии 2/3 из них были расстреляны за бандитизм.Остатки волынской группы в конце ноября сумели перебраться в Польшу.Так завершилась последняя военная операция армии УНР. Тютюнник вскоре окончательно разругался с Петлюрой и нелегально вернулся в СССР, где был арестован, но согласился сотрудничать с большевиками. Несколько лет он преподавал тактику партизанской войны в Школе червонных командиров, снимался в фильмах Довженко и был репрессирован в 1930 году.Командир Подольской группы Михаил Палий-Сидорянский остался в эмиграции. Жил в Польше, затем Чехословакии, но от активной политической деятельности отошёл. После Второй мировой войны был арестован СМЕРШем в Праге, но освобожден без всяких последствий (редчайший случай). Там, в Праге он и умер своей смертью в 1963 грКомандир Бессарабской группы Андрей Гулый-Гуленко тайно вернулся в СССР, но был арестован. Смертную казнь ему заменили 10 годами заключения, следы его теряются после 1926 года. По одной из версий, его попытались внедрить в круги украинской эмиграции в качестве советского агента, но после перехода советско-польской границы он был разоблачён и убит бывшими соратниками.* "Справа – Тютюн" – "дело – табак" (укр)
https://ukraina.ru/20240813/1031883382.html
https://ukraina.ru/20231020/1050290805.html
https://ukraina.ru/20240421/1045477411.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, гражданская война, симон петлюра, г.и.котовский, 1920, 1921 г, история украины, польша, киев, ссср, ркка, советская власть
История, гражданская война, Симон Петлюра, Г.И.Котовский, 1920, 1921 г, История, история Украины, Польша, Киев, СССР, РККА, Советская власть

Справа - тютюн*: второй зимний поход армии УНР

16:39 04.11.2024
 
© Public domain армия УНР
 армия УНР
© Public domain
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Евгений Антонюк
публицист
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Словосочетание "зимний поход" было популярным среди противостоящих большевикам сил во время Гражданской войны. Только армия Украинской народной республики провела их два, причём второй начался 4 ноября 1921 году, когда УНР де-факто уже не было. Это была последняя попытка петлюровцев отбить у Советской власти хоть что-нибудь. Заведомо провальная
1920 год сулил Петлюре неплохие перспективы. Он заключил союз с поляками, разменяв Западную Украину на военную помощь польской армии. Армия УНР примкнула к полякам в ходе их наступления на Киев, который был взят без боя.
Однако дальше со стороны поляков пошла большая политика, поэтому действовать пришлось самостоятельно. В одиночку, без сильных союзников, армия УНР не имела никаких шансов в борьбе с РККА. Закончился 1920 год сокрушительным поражением, армия Петлюры вынуждена была уйти в Польшу, где вчерашние союзники её интернировали.
Между Польшей и РСФСР был заключено перемирие. Пока большевики отвлеклись на Врангеля, поляки на всякий случай начали в ограниченном масштабе восстанавливать боеспособность армии Петлюры.
Хотя поляки не желали вести масштабных боевых действий, они ещё могли использовать остатки армии УНР для легкого покусывания большевиков. В начале 1921 года в Польше образовался Партизанско-Повстанческий штаб УНР, координировавший свои действия с польским генштабом.
Предполагалось, что добровольцы из числа интернированных солдат армии УНР начнут партизанскую войну на территории УССР, а польский генштаб окажет в этом умеренное содействие.
Польский генерал Антоний Листовский, главный атаман войск УНР Симон Петлюра, украинские полковники Владимир Сальский, Марко Безручко (слева направо) - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
13 августа, 07:57История
Это было под Ровно. Как поляки захватили Волынь13 августа 1919 года польские войска под командованием выпускника Павловского военного училища генерала Антония Листовского выбили из Ровно подразделения Красной армии, занимавшие город с конца мая
Во-первых, поляки обещали отпустить из лагерей добровольцев, желавших участвовать в походе. Во-вторых, они обещали выделить часть оружия и обмундирования будущим повстанцам. В-третьих, согласились на то, чтобы переместить главный штаб повстанцев во Львов.
Возглавил повстанческий штаб Юрий Тютюнник — бывший прапорщик императорской армии и весьма заметный деятель Гражданской войны.
Он успел поучаствовать в украинизации полков после февраля 1917 года, затем был зелёным командиром и соратником атамана Григорьева, некоторое время послужил у большевиков, затем перешел на сторону УНР. В процессе подготовки Второго Зимнего похода Тютюнник получил звание генерал-хорунжего.
Программа-минимум предусматривала рейд по территории Советской Украины, срыв продразвёрстки и соединение с разрозненными зелёными атаманами, ещё обитавшими в некоторых регионах.
Программа-максимум предусматривала поднятие всеобщего восстания против власти большевиков. Также предусматривались совместные действия с Русским политическим комитетом Савинкова, который пытался формировать свои антибольшевистские силы при поддержке поляков. Первоначально предполагалось, что савинковцы нанесут отвлекающий удар на белорусском направлении.
Юрий Тютюнник - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября 2023, 18:00История
Юрий Тютюнник: петлюровский генерал, ставший советским сценаристомВ конце 1980-х, когда началось "национальное возрождение", среди первых книг, переизданных на Украине, стали мемуары Юрия Тютюнника "С поляками – против Украины". Потом книгу с провокационным названием постарались забыть, но тогда она сравнительно легко прошла партийную цензуру – ведь Тютюнник был одной из ярких фигур УНР, перешедших к большевикам
Пока шла подготовка операции, политический ландшафт претерпел значительные изменения.
Поляки заключили мирный договор с РСФСР, получили все территориальные уступки, каких желали и потеряли интерес как к УНР, так и к Савинкову, которого позднее вообще выслали из страны по требованию большевиков, а его отряды распустили.
К этому моменту план операции был разработан, все имевшиеся силы подготовлены, так что Тютюнник решил не отменять операцию, хотя ряд руководителей в новых условиях считали этот поход заведомо обречённым на провал.
Все имевшиеся силы были разделены на несколько групп, действовавших на разных направлениях. Бессарабская группа — самая слабая и малочисленная, была сформирована на румынской территории. Она должна была постараться отвлечь на себя силы большевиков, набрать добровольцев по ходу рейда и постараться выйти к Одессе.
Подольская группа должна была отвлечь на себя внимание РККА и соединиться с Волынской группой в районе Радомышля. Этой группе пришлось выступить ещё в конце октября, на полторы недели раньше срока, поскольку поляки в буквальном смысле слова выгнали её со своей территории, пригрозив отправить всех обратно в лагеря интернированных.
Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
21 апреля, 08:07История
Пакт Петлюры-Пилсудского: евроинтеграция за сто с лишним лет до Зеленского 21 апреля 1920 года в Варшаве министр иностранных дел УНР Андрей Ливицкий по поручению Симона Петлюры подписал тайный договор с Польшей, который признавал права этой страны на Волынь и Галичину
Главная ударная сила — Волынская группа находилась под непосредственным командованием Тютюнника. 4 ноября она перешла польско-советскую границу и двинулась в сторону Киева.
Поход был плохо подготовлен, силы повстанческих отрядов были весьма незначительны (около 1500 человек в общей сложности), кроме того, операция разрабатывалась исходя из абсолютно неверных данных. Никаких революционных настроений осенью 1921 года в советской Украине уже не было. Весной 1921 года вместо грабительской продразверстки был введён более адекватный продналог, что подорвало протестный потенциал крестьянства.
Ни одной из повстанческих групп не удалось добиться каких-то успехов. Бессарабцы, разделившиеся на несколько отрядов, потеряв в первых стычках значительную часть личного состава, ушли обратно в Румынию.
Подольцы сумели добраться до Бородянки (поселок в Киевской области) уклоняясь от серьёзных стычек, но так и не смогли соединиться с волынцами, из-за чего ушли обратно в Польшу, где были интернированы.
Волынцы через две недели после начала похода напоролись на мощную и хорошо вооруженную дивизию Григория Котовского.
- РИА Новости, 1920, 05.01.2024
5 января, 13:22
"Спокойно. Я — Котовский!" Загадки жизни и смерти "красного Робин Гуда"Имя Григория Котовского в советское время было овеяно легендами. Скажут, что это во многом благодаря стараниям писателей и кинематографистов, но и в реальности биография "красного Робин Гуда" выглядит как законченный сюжет приключенческого фильма
Бой возле села Базар 17 ноября 1921 года стал последним сражением между армией УНР и РККА. Отряд Тютюнника потерпел сокрушительное поражение, штабу удалось спастись, но большая часть уцелевших попала в плен. После чего по приговору чрезвычайной комиссии 2/3 из них были расстреляны за бандитизм.
Остатки волынской группы в конце ноября сумели перебраться в Польшу.
Так завершилась последняя военная операция армии УНР. Тютюнник вскоре окончательно разругался с Петлюрой и нелегально вернулся в СССР, где был арестован, но согласился сотрудничать с большевиками. Несколько лет он преподавал тактику партизанской войны в Школе червонных командиров, снимался в фильмах Довженко и был репрессирован в 1930 году.
Командир Подольской группы Михаил Палий-Сидорянский остался в эмиграции. Жил в Польше, затем Чехословакии, но от активной политической деятельности отошёл. После Второй мировой войны был арестован СМЕРШем в Праге, но освобожден без всяких последствий (редчайший случай). Там, в Праге он и умер своей смертью в 1963 гр
Командир Бессарабской группы Андрей Гулый-Гуленко тайно вернулся в СССР, но был арестован. Смертную казнь ему заменили 10 годами заключения, следы его теряются после 1926 года. По одной из версий, его попытались внедрить в круги украинской эмиграции в качестве советского агента, но после перехода советско-польской границы он был разоблачён и убит бывшими соратниками.
* "Справа – Тютюн" – "дело – табак" (укр)
 
ИсторияИсториягражданская войнаСимон ПетлюраГ.И.Котовский19201921 гистория УкраиныПольшаКиевСССРРККАСоветская власть
 
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