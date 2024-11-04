https://ukraina.ru/20241104/1058615921.html

"Шагнул — и царство покорил!" Как Александр Суворов за счет Польши День народного единства утверждал

"Шагнул — и царство покорил!" Как Александр Суворов за счет Польши День народного единства утверждал - 04.11.2024 Украина.ру

"Шагнул — и царство покорил!" Как Александр Суворов за счет Польши День народного единства утверждал

Так уж получается, что в этом году в День народного единства 4 ноября отмечается еще одна славная дата – 230-летие взятие Варшавы войсками Александра Суворова в 1794 году, за что не знающий поражений этот генерал-аншеф стал фельдмаршалом

2024-11-04T17:11

2024-11-04T17:11

2024-11-04T17:11

история

польша

варшава

россия

александр суворов

екатерина ii

иван грозный

эксклюзив

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Это совпадение естественным образом подтверждает неразрывную и удивительно последовательную связь российской и польской историй: что в России считается победами и триумфом, для Польши является поражениями и позором. И это, увы, естественный процесс для двух государств, которые на протяжении веков с оружием в руках выясняли, кто из них могущественнее и матери-истории более ценен, а значит, и имеет право быть лидером в восточноевропейском регионе.Так уж и получается, когда два государства спорят за лидерство. Так и случилось, когда после распада Киевской Руси под ударами монголо-татарских орд Польское королевство, уцелевшее благодаря гибели восточных русичей, заслонивших собой Европу от азиатов, вознамерилось и себе отхватить часть попранных земель. И даже успешно что-то себе урвало там, что сегодня называется Галичиной (Западной Украиной).В 1569 году в Люблине было создано польско-литовское объединенное государство – Речь Посполита, часть элиты которого выбрала своей главной целью покорение и уничтожение соседнего Московского царства, которое в муках и конвульсиях, пароксизме роста и судорогах взросления родилось и набирало силу при первом царе Иване Грозном. Но после смерти его сына – царя Федора Иоанновича в 1598 году свалилось в длительную и кровавую междоусобицу, названную Смутой.Смутой поляки из Речи Посполитой и воспользовались, чтобы покончить с Московским царством. И им это вполне удалось: в 1610 году они даже провозгласили своего королевича Владислава IV Вазу Государем, Царем и Великим князем всея Руси, а их гарнизон стоял в Московском Кремле, свирепствуя, насаждая католицизм и свое привычки, чем без меры оскорбляли москвичей и вообще всех русских людей, которых он высокомерно не считал за людей. За это и поплатились.В начале ноября 1612 года поляков в Кремле осадило второе народное ополчение под началом князя Дмитрия Пожарского и новгородского старосты Кузьмы Минина. Сначала ополченцы штурмом взяли Китай-город, а потом и вообще вышвырнули ляхов из Кремля.Так и родился прообраз всенародного праздника -- Дня народного единства. Сначала царь Михаил Федорович уже в 1613 году установил 22 октября (по старому стилю) церковно-государственный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, под сенью которой ополчение сражалось под стенами Новодевичьего монастыря, а затем освобождало Кремль.Затем в 1649 году его сын царь Алексей Михайлович в память об освобождении Москвы от поляков постановил "праздновать Пречистой Богородице, явлению чюдотворныя иконы Казанския, во всех городех, по вся годы".В 1818 году указом императора Александра I на Красной площади был установлен памятник "Гражданину Минину и князю Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса. И до прохода к власти большевиков в 1917 году дату освобождения Москвы от интервентов отмечали официально. При большевиках вплоть до 2005 года, день Казанской иконы Божией Матери был исключительно православным церковным праздником.В 2004 году стало понятно, что прежний главный праздник 7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года -- никак не становится в новой небольшевистской России Днем примирения и согласия. Потому что до сих пор никак не могут примириться те, кто в 1917 году затеял Смуту 2.0 – окончательно похоронил империю и начал гражданскую войну 1918-1921 годов, в которой русских людей погибло от 10 до 17 млн, то есть в разы больше, чем в Первую мировую войну (от 0,5 до 1,7 млн чел).Затем в сентябре 2004 года Межрелигиозный совет России предложил сделать 4 ноября праздничным выходным днем и отмечать его как День народного единства. В итоге был принят закон, который поправками к Трудовому кодексу России предусматривал отмену праздника 7 ноября и установление новой даты — 4 ноября. 29 декабря 2004 года закон подписал президент Владимир Путин, и 4 ноября стало Днем народного единства, а 7 ноября получило статус памятной даты — День Октябрьской революции 1917 года.Для Польши и поляков 4 ноября стало началом краха их тупых государственных амбиций и такого же недалекого умственно, но высокомерного русофобского гонора. Уже через 160 лет, в феврале 1772 года Россия, Австрия и Пруссия произвели первый раздел Речи Посполитой, существенно, что называется, на троих общипав ее территориально.Но амбициозные и гоноровые поляки не успокоились, дергались дальше, досаждали в первую очередь России, задираясь, поднимая восстания и традиционно притесняя православных, и в 1793 году случился второй раздел.От Речи Посполитой остался маленький огрызок, который все равно не успокоился, и в 1794 году поднял восстание против разделов Польши, которое возглавил Тадеуш Костюшко и мятежные польские генералы и военные.Больше всего досталось русским войскам. Только в столице Польши 17 апреля (по новому стилю) 1794 года случилась так называемая "Варшавская заутреня" -- резня русского гарнизона и вообще русских. Поляки ударили скрытно и внезапно.Историк, публицист Александр Бестужев-Марлинский описал это так: "Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Заговор веден был с чрезвычайною скрытностию. Тихо, как вода, разливалась враждебная конфедерация около доверчивых земляков наших. Ксендзы тайно проповедовали кровопролитие, но в глаза льстили русским. Вельможные паны вербовали в майонтках своих буйную шляхту, а в городе пили венгерское за здоровье Станислава (Понятовского, тогдашнего польского короля – Авт.), которого мы поддерживали на троне. Хозяева точили ножи, — но угощали беспечных гостей, что называется, на убой; одним словом, все, начиная от командующего корпусом генерала Игельстрома до последнего денщика, дремали в гибельной оплошности.Знаком убийства долженствовал быть звон колоколов, призывающих к заутрене на светлое Христово воскресение. В полночь раздались они — и кровь русских полилась рекою. Вооруженная чернь, под предводительством шляхтичей, собиралась в толпы и с грозными кликами устремлялась всюду, где знали и чаяли москалей. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться".Это жутко даже читать. Но кровавя заутреня предопределила то, что случилось потом: русские не собирались ничего прощать коварным и подло тихушным полякам.После Варшавской заутрени восстание распространилось по всей Польше. И российская императрица Екатерина II, страшно осерчав на поляков за резню, поручила разобраться с ними графу Петру Румянцеву-Задунайскому, своему лучшему на то время полководцу. Тот отказался, сославшись на нездоровье (он действительно умер через два года), и командовать подавлением восстановления назначили его подчиненного -- генерал-аншефа Александра Суворова.Он был в это время в Очакове, но узнав о назначении только и сказал: "Пойдем и покажем, как бьют поляков!" Он уже драл поляков в хвост и гриву во время восстания и войны 1769-1772, приближая первый раздел Речи Посполитой, и потому знал, что говорил и чего стоят поляки на полях сражений. На той войне он получил свое первое генеральское звание – начал кампанию бригадиром, а закончил генерал-майором.И сейчас Суворов разобрался с поляками уверенно и быстро, распыляя до ничтожества все встречающиеся ему по пути части восставших панов и везде строжайше приказывая "нигде при переходе местечек, деревень и корчм ни малейшего разорения не делать, пребывающих спокойно щадить и нимало не обидеть, дабы не ожесточить сердца народа и притом не заслужить порочного названия грабителей".Так он и подошел 4 ноября 1794 года к Праге – предместью Варшавы на правом берегу Вислы. Силы были не равны, причем в пользу поляков. У Суворова было около 25 тысяч солдат и офицеров и 86 орудий, среди которых не оказалось ни одного осадного. Поляков, хорошо укрепивших Прагу за месяцы, прошедшие после начала восстания, было 30 тысяч и 106 артиллерийских орудий.Но поляки забыли, что Суворов – это Суворов. Он издал приказ: "Идти в тишине, ни слова не говорить; подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперед, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть шибко, пара за парой, товарищу оборонять товарища; коли коротка лестница, — штык в вал, и лезь по нем другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком; работать быстро, храбро, по-русски. Держаться своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого убьют — царство небесное; живым — слава, слава, слава".И повел своих солдат на приступ и на штурм. Он опять повторил свое требование о милосердии к противнику, но русские солдаты помнили о Варшавской заутрене и не хотели знать пощады в отношении поляков.О том, что случилось потом с повстанцами и с мирными жителями предместья Варшавы, русский генерал-очевидец Иван фон Клуген позже вспоминал: "…Ружейный огонь запылал на всей линии, и свист пуль слился в один вой. Мы пробирались по телам убитых и, не останавливаясь ни на минуту, взобрались на окопы. Тут началась резня.Дрались штыками, прикладами, саблями, кинжалами, ножами — даже грызлись! Лишь только мы взлезли на окопы, бывшие против нас поляки, дав залп из ружей, бросились в наши ряды. …Поляки мало сказать, что дрались с ожесточением, нет — дрались с остервенением и без всякой пощады… В жизни моей я был два раза в аду — на штурме Измаила и на штурме Праги……В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался… Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени… офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие… У моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого, — и пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Ожесточенные наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. "Нет никому пардона!" — кричали наши солдаты и умерщвляли всех, не различая ни лет, ни пола".Месть пожала свои страшные плоды. Потом поляки оценили свои потери в более чем 28 тысяч человек. Причем людей с оружием погибло от 12 до 15 тысяч, остальные – мирные жители.После этого Суворова в Польше и затем во всей Европе назвали "живодером" и "мясником". Но дело свое он сделал. Во-первых, уже на следующий день Варшава пала и принесла ему ключи от города, а русские войска при этом потеряли всего 580 человек убитыми и 1500 – ранеными.Потому что Суворов – генерал русских войск. Как написал тогда Гаврила Державин о нем, "шагнул — и царство покорил"! А императрица сделала его фельдмаршалом, скромно заметив, что не она, а он "сам произвел себя своими победами в фельдмаршалы, нарушив старшинство". Это достойно!Во-вторых, Суворов спас Варшаву от повторения пражских событий – приказал взорвать мосты через Вислу и поставил везде караулы, чтобы предотвратить повторение резни.В то время как предводитель польского восстания упомянутый Костюшко уже тогда ставил совсем другие "караулы" -- заградотряды позади своих войск. Еще до Варшавы Суворов разбил Костюшко у Бреста, и поляк отдал приказ: "Чтобы во время битвы часть пехоты с артиллериею всегда стояла позади линии с пушками, заряженными картечью, из которых будут стрелять в бегущих. Всякий пусть знает, что идя вперед, получает победу и славу, а подавая тыл, встречает срам и неминуемую смерть".Вот такая вот, значит, борьба за "свободу ойчизны" по-польски и по-шляхетски. И все равно не помогло. Результатом взятия Варшавы стало подавление восстания и третий раздел Польши в 1795 году, после которого она исчезла до 1918 года, а императрица Екатерина II из трона польских королей сделала себе, извините, стульчак. Это мощный троллинг на все времена!Ну а для русских 4 ноября 1794 года 230 лет назад было праздником в честь Казанской иконы Божией Матери, а сейчас вот совпало с Днем народного единства. И невольным предупреждением и нынешней Польше, которая после пережила еще два раздела – в 1815 и 1939 годах (после Наполеона Бонапарта и при Адольфе Гитлере) -- и сейчас опять заходится в лютой русофобии и говорит, что готова воевать с Россией. А не надо трогать русских. Пусть они празднуют свой День народного единства.Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Не только поляков это касается…

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польша, варшава, россия, александр суворов, екатерина ii, иван грозный, эксклюзив