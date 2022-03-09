Лидер Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались от телефонных переговоров с американским президентом Джо Байденом, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией

Саудовская Аравия и ОАЭ ранее не поддержали резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую спецоперацию России по принуждению Украины к миру.

Белый дом после этого безуспешно пытался устроить телефонные переговоры Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Аналогично не увенчались успехом и попытки Вашингтона организовать беседу Байдена с шейхом ОАЭ Мухаммедом бин Зайедом.

Что показательно, неделей ранее оба арабских лидера поговорили по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, а также с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Гуманитарная помощь из России, зверства украинских националистов. Итоги 8 марта на Украине © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

В частности, на востоке недовольны тем, что администрация Байдена не поддерживает войну в Йемене и возобновляет переговоры по ядерной программе Ирана.

Это недовольство уже привело к тому, что ОАЭ и Саудовская Аравия отказались добывать больше нефти, чем указано в соглашении ОПЕК+, подписанном при участии России.

В данный момент Вашингтон усиленно пытается сколотить антироссийскую коалицию на фоне спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Ситуация на Украине

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После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

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В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.