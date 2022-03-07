Представитель Украины на переговорах с РФ, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что надел бейсболку на переговоры и продолжит ее носить, чтобы показать свое отношение к России. Его слова прозвучали в эфире американского канала Fox News

«В мирное время я не ношу бейсболки. Но так как мы должны жать руки и следовать определенному протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране. И я не перестану ее использовать, пока мы не добьемся мира в соответствии с интересами Украины», — сказал Арахамия в эфире телеканала Fox News.

Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

Так, на обе встречи, состоявшиеся на территории Белоруссии, они опаздывали, в последний момент отказывались от согласованного ранее места переговоров.

Никаких результатов этих консультаций помимо намерения продолжить процесс стороны пока не озвучивали.

Ситуация на Украине

Зеленский воззвал к миру, Кулеба понадеялся на фронт, план атаки Крыма. Хроника событий на Украине на 17:00 6 марта © скриншот видео

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

16 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © коллаж Украина.Ру

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении обладать ядерным оружием

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.