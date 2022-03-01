Американский кинорежиссер Оливер Стоун поддержал российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом он на днях написал в своем Instagram, прикрепив к публикации в том числе изображение медведя, замахивающегося на орла

«Среди всей истерии западных СМИ, кричащих о "кровавом убийце Путине" и опускающих ключевые факты, когда это неудобно, наиболее важно понимать весь спектр происходящего и прежде всего — ясно мыслить», — написал он в Instagram.

Оливер Стоун — американский кинорежиссер, снявший в том числе и фильм о президенте РФ Владимире Путине. «Интервью с Путиным», «Путин» — четырехсерийный документальный фильм 2017 года. Слоган ленты — Know your enemy («Знай своего врага»).

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.