Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что итоги переговоров РФ и Украины в его стране можно оценивать «с осторожным оптимизмом». Слова белорусского лидера 1 марта опубликовало местное издание БелТА

Украинские националисты расстреляли мирных жителей Волновахи © Facebook, Міністерство оборони України

«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер», — сказал Лукашенко.

Между тем, подчеркнул он, «состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм».

«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — заявил белорусский лидер.

Стороны договорились продолжить диалог через пару дней на белорусско-польской границе.

Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».

Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.