Накануне, 28 февраля, в Гомельской области Белоруссии состоялись переговоры делегаций РФ и Украины. Принимающая сторона не скрывает, что процесс их организации был не самым леким.
«Если рассказать, как мы организовывали эти переговоры, это целый триллер», — сказал Лукашенко.
Между тем, подчеркнул он, «состоявшаяся встреча, по предварительным оценкам, внушает осторожный оптимизм».
«Переговорщики просто молодцы, просто красавцы. Они сделали больше, чем было возможно. Они блестяще за 5 часов сделали свою работу на первом этапе», — заявил белорусский лидер.
Стороны договорились продолжить диалог через пару дней на белорусско-польской границе.
Член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что стороны «определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны «нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции».
Между тем, спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины продолжается, а ВСУ активно обстреливают территории ЛНР и ДНР, есть погибшие. Кроме того, в СМИ регулярно появляется информация о том, что в Донецкой и Луганской областях орудуют украинские националисты.