«По полученной достоверной информации, если бы на сутки наш президент опоздал с военной операцией, то в атаку пошла бы украинская армия. Она уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса», — сказал Шеремет.
Кроме того, по его словам, нет никаких гарантий, что Украина не начала разработку ядерного оружия, так как вся необходимая инфраструктура у украинской стороны сохранилось с советских времен.
«Ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе», — сказал депутат.
Шеремет подчеркнул, что президент России сделал верные шаги, начав военную операцию, конечной целью которой является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве.
«Нужно сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды. К сожалению, уже нет той нашей родной и близкой Украины, она неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы», — сказал депутат.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.