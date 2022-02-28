Президент России Владимир Путин, начав спецоперацию по демилитаризации Украины, на сутки опередил вторжение украинской армии в республики Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает 28 февраля РИА Новости

Путин отдал приказ Шойгу касательно сил сдерживания © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Кроме того, по его словам, нет никаких гарантий, что Украина не начала разработку ядерного оружия, так как вся необходимая инфраструктура у украинской стороны сохранилось с советских времен.

«Ядерное оружие в руках националистического и террористического государства могло привести к мировой катастрофе», — сказал депутат.

Шеремет подчеркнул, что президент России сделал верные шаги, начав военную операцию, конечной целью которой является защита интересов и всего многонационального народа России, устранение угроз и установление скорейшего мира в соседнем государстве.

«Нужно сплотиться и завершить то, что не закончили наши героические деды. К сожалению, уже нет той нашей родной и близкой Украины, она неизлечимо больна, став обителью и прогрессирующим рассадником фашистской чумы», — сказал депутат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявила о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.