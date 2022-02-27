Главы Франции и Германии фактически дезинформированы по поводу происходящего на Украине, информационное поле, доступное им, полностью контролируется американцами, заявил в интервью Украина.ру директор Института политических исследований Сергей Марков

Шольц и Макрон не осведомлены о совершаемых киевской властью военных преступлениях, уверен эксперт. Марков назвал главную ошибку Запада на Украине, о которой он пожалеет © пресс-служба президента Украины

«Откуда им знать? Немецкие СМИ контролируются американцами, а вокруг этих преступлений настоящая информационная блокада. Спецслужбы Германии тоже контролируются американцами, а окружение Шольца не предоставляет ему всю полноту информации. Макрон, возможно, знает, что дела на Украине хуже, чем об этом говорят. Но французская разведка слаба в части Восточной Европы, и о военных преступлениях он тоже не слышал», — сказал Марков.

Собеседник издания провёл параллель между началом Нюрнбергского процесса и нынешним положением украинских властей, когда нацистские преступники были уверены в мягкости наказания.

«А потом показали фильм про концлагеря, и это имело ошеломляющий эффект. Всем стало понятно, что они заслуживают смертной казни или пожизненного заключения. Вот такого же рода вещи нужны для того, чтобы всколыхнуть западное общественное мнение», — заявил Марков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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