Поддержка Западом режима неонацистов на Украине - самая большая его ошибка. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

Со временем преступления киевского режима будут осуждены, выразил уверенность эксперт. Марков о том, кто может представлять Украину на переговорах с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Трудно сказать. Я считаю, что поддержка Западом репрессивного режима неонацистов на Украине — серьезная ошибка. Со временем она будет считаться такой же ошибкой, как и поддержка тиранической диктатуры Пиночета в Чили. Когда это произойдет, сказать трудно. Я думаю, следует это поторопить посредством массовой публикации материалов об этом режиме», — сказал Марков.

Миру необходим большой международный трибунал по преступлениям киевского режима, заключил Марков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.