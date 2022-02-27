Со временем преступления киевского режима будут осуждены, выразил уверенность эксперт.
«Трудно сказать. Я считаю, что поддержка Западом репрессивного режима неонацистов на Украине — серьезная ошибка. Со временем она будет считаться такой же ошибкой, как и поддержка тиранической диктатуры Пиночета в Чили. Когда это произойдет, сказать трудно. Я думаю, следует это поторопить посредством массовой публикации материалов об этом режиме», — сказал Марков.
Миру необходим большой международный трибунал по преступлениям киевского режима, заключил Марков.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Полностью интервью можно прочитать здесь.