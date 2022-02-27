На переговорах России с Украиной последнюю должно представлять договороспособное лицо. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков

«Это должен быть человек вроде Медведчука, который является «украинским националистом», но с которым можно иметь дело», — сказал Марков.

Виктор Медведчук имеет все шансы стать "серым кардиналом" новой власти на Украине, подчеркнул эксперт. Марков рассказал, кто на самом деле воюет с Россией на Украине © Facebook, Міністерство оборони України

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.