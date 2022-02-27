«Это должен быть человек вроде Медведчука, который является «украинским националистом», но с которым можно иметь дело», — сказал Марков.
Виктор Медведчук имеет все шансы стать "серым кардиналом" новой власти на Украине, подчеркнул эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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