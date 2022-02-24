Фактом признания республик Донбасса Россия доказала серьезность своих намерений Западу, теперь слово за ним, отметил директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

По мнению Бондаренко, самым простым в этой ситуации для Запада было бы «сделать вид, что они озабочены, ввести санкции и воспринимать действительность такой, какой она была до вчерашнего дня, но на самом деле это приглашение к новому переговорному процессу». Володин: признание ЛНР и ДНР должно остановить гибель граждан РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Откровенно говоря, Вашингтону и Лондону все равно, признала или не признала Россия ДНР и ЛНР. Но то, что Россия признала их именно сейчас, в разгар противостояния с Западом, это уже является сигналом», — сказал эксперт.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен завил об отмене запланированной встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В Белом доме также заявили, что обсуждавшаяся ранее встреча президентов США и России в планах больше не значится. При этом отмечается, что США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с РФ.