На фоне истерии о "российском вторжении" появились сведения, что украинские олигархи начали покидать страну. В то же время, миллиардеры Ринат Ахметов и Вадим Новинский посетили Мариуполь, близкий к линии соприкосновения с ДНР. Об этом Новинский рассказал в интервью Украина.ру

Президент Украины Владимир Зеленский и крупные предприниматели Ринат Ахметов и Вадим Новинский посетили Мариуполь 16 февраля. Однако Новинский подчёркивает, что бизнесмены не ставили целью встретиться с президентом. Ахметов приехал в Мариуполь и сделал заявление о Донецке © Facebook/SCM

«Мариуполь находится на линии соприкосновения. В информационном поле истерия: мол, будет «российское вторжение», будет «вторжение»… При этом всё никак с датой не могут определиться. Всеми этими вбросами нервируют людей. Поэтому мы приехали в Мариуполь, чтобы поддержать жителей города, поддержать рабочих заводов «Азовсталь» и Ильича», — сказал Новинский.

Собеседник издания напомнил, что он является депутатом Верховной Рады, избранным от Мариуполя. Новинский отметил, что усилия по благоустройству города, предпринятые фирмой "Метинвест", дали плоды.

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