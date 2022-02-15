Михеев напомнил, что газовое сотрудничество Москвы и Пекина развивается уже много лет. В 2004 году, пояснил эксперт, у сторон наступило понимание того, что нужны качественные изменения.
Оранжевая революция показала, что транзит голубого топлива через Киев политически рискованный, и необходимы новые пути продажи газа. Так появились «Северный поток» и «Турецкий поток». А вот заморозка запуска «СП-2» китайцам только на руку, ведь это повод выторговать более низкие цены.
«Китайцы спекулируют ситуацией с «Северным потоком», говорят: «о, да у вас там проблемы, поэтому нам нужна особая цена на газ». Не знаю, понимают американцы или европейцы, но они, тормозя «Северный поток-2», подыгрывают китайцам, усиления которых американцы так боятся. Но, на самом деле, они им косвенно помогают», — сказал политолог.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.