Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру заявил, что попытка американской стороны воспрепятствовать запуску «Северного потока-2» только на руку их главному конкуренту - Китаю. Поэтому играя против РФ, США проигрывает на восточном фронте

Алексей Леонков: Украина сейчас сделала абсолютно все для начала войны с Донбассом и Россией © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Оранжевая революция показала, что транзит голубого топлива через Киев политически рискованный, и необходимы новые пути продажи газа. Так появились «Северный поток» и «Турецкий поток». А вот заморозка запуска «СП-2» китайцам только на руку, ведь это повод выторговать более низкие цены.

«Китайцы спекулируют ситуацией с «Северным потоком», говорят: «о, да у вас там проблемы, поэтому нам нужна особая цена на газ». Не знаю, понимают американцы или европейцы, но они, тормозя «Северный поток-2», подыгрывают китайцам, усиления которых американцы так боятся. Но, на самом деле, они им косвенно помогают», — сказал политолог.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.