В контексте обстановки вокруг Украины всем сторонам необходимо избегать действий и риторики, которая может обострить ситуацию, сказал заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в комментарии РИА Новости 5 февраля

«Мы считаем, что всем сторонам следует избегать любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации ситуации», — призвал представитель ООН.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении России на Украину». Затем издание удалило публикацию и принесло извинения. «Российское вторжение» уже произошло. Но заметил это только Bloomberg © Министерство обороны Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что подобные инциденты демонстрируют, насколько опасна напряженность, которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями Вашингтона, Лондона и других европейских столиц.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Москва отвергает подобные претензии и указывает, что это лишь повод разместить больше военной техники у границ РФ.

МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Киев не соблюдает Минские соглашения. Отмечалось, что украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.