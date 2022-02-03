Россия останется важнейшим геополитическим и экономическим партнером Казахстана. В ближайшее время в российско-казахстанских отношениях ожидается качественный прорыв, рассказал в интервью Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев

После январских событий в Казахстане Москва доказала свою незаменимость как проводника безопасности и стабильности для стран ОДКБ, и роль региональных организаций с участием России будет возрастать, подчеркнул эксперт. Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан © РИА Новости, Александр Натрускин

«Россия останется важнейшим геополитическим и экономическим партнером Казахстана. У нас растет двусторонний товарооборот, почти на 30%, в рамках ЕАЭС у нас тоже растет и товарооборот, и торговля с внешними партнерами..Я думаю, что когда в середине февраля состоится визит нашего президента по приглашению Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений», — сказал Полетаев.

Окончательная форма и вид соглашений, которые будут заключены между Россией и Казахстаном в ближайшее время, остаются неизвестными, но очевидно, что их характер будет прорывным, заключил эксперт.

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