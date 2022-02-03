После январских событий в Казахстане Москва доказала свою незаменимость как проводника безопасности и стабильности для стран ОДКБ, и роль региональных организаций с участием России будет возрастать, подчеркнул эксперт.

Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
Грозин рассказал, что было бы, если бы Украина зарабатывала так же, как Казахстан
© РИА Новости, Александр Натрускин

«Россия останется важнейшим геополитическим и экономическим партнером Казахстана. У нас растет двусторонний товарооборот, почти на 30%, в рамках ЕАЭС у нас тоже растет и товарооборот, и торговля с внешними партнерами..Я думаю, что когда в середине февраля состоится визит нашего президента по приглашению Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений», — сказал Полетаев.

Окончательная форма и вид соглашений, которые будут заключены между Россией и Казахстаном в ближайшее время, остаются неизвестными, но очевидно, что их характер будет прорывным, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 