Возникают сомнения в том, будет ли в самом деле предложен другой политический и социально-экономический курс внутри Казахстана. Потому что прежняя модель явно устарела и не выдержала проверку этим кризисом. Об этом рассказал депутат Госдумы и директор Института стран СНГ Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Константин Затулин: кто он © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Что бы ни говорили некоторые казахстанские эксперты и политики, которые вечно возмущаются «имперскими амбициями» России, «мы вообще все это время, набрав в рот воды, молчали по поводу того, как складывается этот внутренний национальный диалог, хотя «на самом деле диалога никого нет», сетует политик.

«Три с половиной миллиона русского населения живут в Казахстане, они не бегут из страны, но больших перспектив, карьерных в том числе, у этих людей нет. Назовите хотя бы одного политика Казахстана с русской фамилией. Они все остались в лучшем случае в девяностых годах. В списке награжденных президентом Токаевым после подавления мятежа — ни одного русского человека», — подчеркнул Затулин.

Казахстану важно было бы всерьез изменить риторику, когда дело касается прошлого и настоящего в отношениях с Россией, и прекратить двойные игры, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.