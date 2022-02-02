В феврале страны Европы будут сталкиваться с необходимостью увеличения импорта газа из-за истощения подземных хранилищ, сказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в интервью Украина.ру

По словам Юшкова, пока что, благодаря теплой зиме и ветру, Европе везет, и ветряная энергия помогает сохранить энергобаланс. Но в случае морозов в феврале-марте и с учетом дефицита газа в ПХГ, ей придется наращивать импорт газа. Делягин рассказал, повлияют ли высокие цены на газ на Россию © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«В феврале мы будем наблюдать ситуацию, когда то в одном, то в другом подземном хранилище запасы газа будут истощаться и страны будут сталкиваться с необходимостью увеличения импорта. Потому что из подземных хранилищ можно будет все меньше и меньше газа поднимать ежесуточно», — пояснил эксперт.

Юшков отметил, что сейчас такого превалирования азиатского рынка, как раньше, нет, газ идет то в Европу, то в Азию, цены колеблются.

Растущий спрос на газ пока покрывается за счет поставок СПГ, но в дальнейшем и у «Газпрома» начнут больше покупать — там просто уже вопрос ценообразования, заключил он.

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На февраль 2022 года уровень запасов газа в подземных хранилищах — 39%, это самый низкий уровень за много лет.