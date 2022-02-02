Американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) ориентированы исключительно на экономический фактор и поставляют газ туда, где им дадут более высокую цену, сказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Европейцы сами настояли на том, чтобы по долгосрочным контрактам на поставку газа ценообразование было привязано к спотовым рынкам, а не к стоимости нефти, пояснил Юшков. Сейчас из-за дефицита предложения цены по контрактам с привязкой к споту оказались гораздо выше, чем по контрактам с нефтяной индексацией.

Привязка цены газа к спотовым ценам выгодна поставщикам из США, отметил Юшков. Американский СПГ для Украины: план США по «отрезанию» Европы от российского газа выходит на финишную прямую © globalenergymegatrend.com

«Поставщики СПГ зарабатывают, стараются поставлять туда, где им больше цену дают. Поэтому все эти разговоры о том, что, мол, Байден сказал, что пришлем вам газа, несостоятельны», — указал эксперт.

Он подчеркнул, что посылать газ в Европу просто так никто не будет, пока там цена не вырастет и не станет самой премиальной.

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