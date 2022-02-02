Информационное противостояние Запада с РФ по поводу «вторжения» на Украину и возможных санкций уже не так сильно влияет на рынок, сказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в интервью Украина.ру

Новости о возможных санкциях против газового сектора РФ влияют на рынок, но, когда они переросли в информационное противостояние, их значение снизилось, пояснил эксперт. Боррель рассказал, как ЕС будет выкручиваться без российского газа © REUTERS, Stephane Mahe

По его словам, в основном такие новости затрагивают рынок торговли газовыми фьючерсами. Так же сообщения о том, что Россия якобы в ответ на санкции может перекрыть поставки газа в Европу, нервирую рынок, но он быстро отыгрывает их и перестает замечать.

«Потому что уже это информационное противостояние. Россия то вторгнется, то не вторгнется, то нападает, то не нападает… И потихоньку эту тему, что Россия якобы собирается куда-то вторгаться, и за это будут санкции, рынок переварил и живет уже другими новостями», — указал Юшков.

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По данным на 1 февраля цена на газ в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров на фоне роста поставок Газпрома в Европу по ГТС Украины.