В Чехии по ошибке были уничтожены секретные документы спецслужб страны о взрывах военных складов во Врбетице, сообщило 29 января радио Сesky rozhlas со ссылкой на собственные источники

Секретный документ разведки предназначался для президента страны Милоша Земана.

Чешская полиция запросила документ для снятия отпечатков пальцев и проведения анализа ДНК с целью выяснить, попадал ли он в руки неуполномоченным лицам.

В администрации президента пояснили, что в ноябре отчет ошибочно был уничтожен вместе с другими документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения. Чехия намерена усилить военную помощь Украине © Facebook, Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

По словам представителей администрации, лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с содержанием отчета о Врбетице, а ликвидация документов происходила под наблюдением специальной комиссии.

В апреле 2021 года Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия отрицает свою причастность к происшествию. Страны взаимно выслали дипломатов.