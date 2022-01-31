Секретный документ разведки предназначался для президента страны Милоша Земана.
Чешская полиция запросила документ для снятия отпечатков пальцев и проведения анализа ДНК с целью выяснить, попадал ли он в руки неуполномоченным лицам.
В администрации президента пояснили, что в ноябре отчет ошибочно был уничтожен вместе с другими документами, подлежавшими ликвидации в связи с истечением срока хранения.
По словам представителей администрации, лица, не имеющие допуска к работе с секретной документацией, не могли ознакомиться с содержанием отчета о Врбетице, а ликвидация документов происходила под наблюдением специальной комиссии.
В апреле 2021 года Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия отрицает свою причастность к происшествию. Страны взаимно выслали дипломатов.