Украинская компания «Энергоатом» 30 января сообщила об одновременном запуске в работу всех реакторов атомных электростанций, расположенных в стране

На Украине остро ощущается нехватка угля и газа, которые традиционно используются на тепловых электростанциях страны для того, чтобы покрывать пиковые потребности в электроэнергии. В этом году правительство пытается компенсировать нехватку электроэнергии безжалостной эксплуатацией энергоблоков АЭС.

«Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно!», — говорится в сообщении украинской энергокомпании.

Майнить не перемайнить. Зачем украинские АЭС отдают под производство криптовалют © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Следует отметить, что после Майдана и торпедирования новой властью отношений с Россией украинские АЭС стали использоваться гораздо более активно, чем ранее, что привело к многочисленным поломкам на реакторах.

Также не последнюю роль в росте числа аварий сыграло использование топливных сборок американской компании Westinghouse в разработанных еще в СССР реакторах вместо аутентичного топлива «Росатома».

Украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук отмечал, что «Энергоатом» стал использовать некоторые реакторы в режиме «маневрирования», то есть, изменения их мощности в зависимости от потребностей энергосетей, что приводит к их преждевременному износу — к подобной эксплуатации они не приспособлены.

В начале января, незадолго до «исторического триумфа», сразу два реактора украинских АЭС были выведены из эксплуатации для ремонта.

Украинский энергоэксперт Дмитрий Марунич называл сомнительными планы украинских властей использовать одновременно все 15 реакторов.

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Фактически из-за испорченных отношений с Россией Киев на фоне высоких цен на газ в Европе и мировых цен на уголь не может себе позволить эксплуатировать свою энергогенерацию в обычном режиме, постоянно прибегая к разного рода экспериментам на ядерных реакторах.

Преуменьшать опасность таких подходов крайне опасно, особенно если вспомнить, что причиной крупнейшей в истории человечества аварии на АЭС, случившейся в Чернобыле, стал как раз эксперимент над реактором.