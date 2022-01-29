Весь мир, кроме Украины, говорит о том, что для скорейшего выполнения Минские соглашения менять не надо. Об этом 28 января заявил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive

«А кто в мире сказал, что они должны быть пересмотрены? Кроме отдельных заявлений украинских политиков, никто. Давайте вернемся к заявлениям последних недель. Блинкен после визита к Зеленскому на Украину говорит, что минские соглашения это способ мирного урегулирования и их не надо менять. А ведь Украина все время рассказывала сказки», — сказал политик.

Также он отметил, что после разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Зеленским пресс-служба Белого дома прямо сказала, что речь шла о прекращении огня, о котором договорились политические советники глав государств «нормандского формата». И именно оно поможет скорейшему выполнению минских соглашений. Путин и Байден не обсуждали Минские соглашения - Корнейчук © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее Медведчук заявил, что встреча политсоветников глав стран-участниц «нормандского формата» в Париже по результативности и эффективности была абсолютно нулевой, поскольку она закончилась тем, что они договорились договариваться.

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже вечером 26 января. Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа.

Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением.