Россия в отношении бывшего СССР и своей внешней политики должна определить, каковы ее национальные интересы, и что ей мешает, что угрожает и что необходимо для достижения этих целей. Об этом рассказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Кедми: Флот США станет главной целью армии РФ в случае войны © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Если эту угрозу можно нейтрализовать дипломатическим путём, всеми путями, чтобы её не было — тогда хорошо. Пример Финляндии. А если это невозможно, тогда остаётся единственный путь — физически присоединить эту территорию и не допустить, чтобы там создавалась угроза твоему государству, подчеркнул специалист.

«От Харькова до Москвы — пять минут лёту. Или, если говорить… Россия недееспособна, если граница будет проходить недалеко от Смоленска, а по ту сторону границы будет территория, на которой располагаются силы и оружие, угрожающие существованию России», — указал Кедми.

В этом смысле России следует воспользоваться примером Израиля, который не собирается захватывать территории соседних стран, но дал понять, что военных баз против Израиля ни на одной из этих территорий, потому что национальная безопасность превыше всего, заключил собеседник издания.

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