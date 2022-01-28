В КБ пояснили, что ряд факторов не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации.
«На рабочие поверхности солнечной батареи попадало лишь отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата», — говорится в сообщении.
Главный конструктор КБ «Южное» Константин Белоусов заявил, что сейчас связь со спутником есть, но она периодическая из-за дефицита энергии.
Ранее бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник предположил, что Украина могла потерять свой первый за 11 лет спутник после запуска, поэтому и не передала его координаты американской стороне для регистрации в системе.