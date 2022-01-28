Украинский спутник «Сич-2-30» после запуска перезагрузился из-за недостатка энергии, поэтому его не могли обнаружить американские системы, сообщила пресс-служба КБ «Южное» 26 января

В КБ пояснили, что ряд факторов не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Не взлетел? Что произошло с уникальным украинским спутником © slovoidilo.ua

«На рабочие поверхности солнечной батареи попадало лишь отраженное от поверхности Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата», — говорится в сообщении.

Главный конструктор КБ «Южное» Константин Белоусов заявил, что сейчас связь со спутником есть, но она периодическая из-за дефицита энергии.

Ранее бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник предположил, что Украина могла потерять свой первый за 11 лет спутник после запуска, поэтому и не передала его координаты американской стороне для регистрации в системе.