https://ukraina.ru/20260909/udar-po-kubani-vsu-atakovali-zhilye-doma-khram-i-detskiy-sad-est-zhertvy-1083091477.html
Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы
Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы - 09.09.2026 Украина.ру
Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы
Четыре человека, включая ребенка, погибли и еще 29 жителей получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале на платформе "Макс"
2026-09-09T09:27
2026-09-09T09:27
2026-09-09T09:28
новороссийск
краснодарский край
кубань
мирошник
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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По словам главы Кубани, российские военные отразили налет дронов на несколько муниципалитетов, однако основной удар пришелся по Новороссийску. Именно там зафиксированы жертвы и пострадавшие. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь, а на местах происшествий продолжают работать оперативные службы.В результате падения обломков БПЛА и взрывов в Новороссийске было повреждено три частных и пять многоквартирных домов. Кроме того, под удар попали социальные и религиозные объекты — повреждения зафиксированы в зданиях православного храма и детского сада.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.
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новороссийск, краснодарский край, кубань, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Новороссийск, краснодарский край, Кубань, Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы
09:27 09.09.2026 (обновлено: 09:28 09.09.2026)
Четыре человека, включая ребенка, погибли и еще 29 жителей получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале на платформе "Макс"