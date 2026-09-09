https://ukraina.ru/20260909/udar-po-kubani-vsu-atakovali-zhilye-doma-khram-i-detskiy-sad-est-zhertvy-1083091477.html

Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы

Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы - 09.09.2026 Украина.ру

Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы

Четыре человека, включая ребенка, погибли и еще 29 жителей получили ранения в результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем канале на платформе "Макс"

2026-09-09T09:27

2026-09-09T09:27

2026-09-09T09:28

новороссийск

краснодарский край

кубань

мирошник

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

спецоперация

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По словам главы Кубани, российские военные отразили налет дронов на несколько муниципалитетов, однако основной удар пришелся по Новороссийску. Именно там зафиксированы жертвы и пострадавшие. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое, медики оказывают им всю необходимую помощь, а на местах происшествий продолжают работать оперативные службы.В результате падения обломков БПЛА и взрывов в Новороссийске было повреждено три частных и пять многоквартирных домов. Кроме того, под удар попали социальные и религиозные объекты — повреждения зафиксированы в зданиях православного храма и детского сада.Подробнее о зверствах ВСУ - в материале Удары по больницам, автобусам и ЗАЭС: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ против мирных граждан на сайте Украина.ру.

новороссийск

краснодарский край

кубань

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новороссийск, краснодарский край, кубань, мирошник, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация