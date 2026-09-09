https://ukraina.ru/20260909/vnov-gromko-v-kieve-nikolaeve-i-kharkove-vs-rf-prodolzhayut-udary-po-obektam-na-ukraine-1083088951.html

Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине

Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине - 09.09.2026 Украина.ру

Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 3:30 мск 9 сентября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру

2026-09-09T03:48

2026-09-09T03:48

2026-09-09T03:55

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Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 22:56 мск была объявлена воздушная тревога.Ведущую "партию" сейчас исполняют "Герани". Серии взрывов, с небольшими перерывами, продолжают греметь как в столице незалежной, так и в области - в Василькове, Триполье. Киевляне сообщают о сильном запахе гари в Подольском и Печерском районах города.Взрывы ночью также были слышны в Николаеве и его окрестностях. Местные каналы пишут, что по этому приморскому городу ударили, как минимум, 11 "Бандеролей", две "Герани" и шесть управляемых авиабомб. ВС РФ не обошли вниманием и Одесскую область, где беспилотники атаковали цели в районе села Староказачье.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харькове и Харьковской области. Взрывы в Изюмском районе на юго-востоке региона подтверждает Изюмская городская военная администрация.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Подробнее о массированном ударе по целям на Украине в ночь на 8 сентября - в публикации Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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