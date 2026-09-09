Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине - 09.09.2026 Украина.ру
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Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине
Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине - 09.09.2026 Украина.ру
Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 3:30 мск 9 сентября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
2026-09-09T03:48
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украина.ру
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Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 22:56 мск была объявлена воздушная тревога.Ведущую "партию" сейчас исполняют "Герани". Серии взрывов, с небольшими перерывами, продолжают греметь как в столице незалежной, так и в области - в Василькове, Триполье. Киевляне сообщают о сильном запахе гари в Подольском и Печерском районах города.Взрывы ночью также были слышны в Николаеве и его окрестностях. Местные каналы пишут, что по этому приморскому городу ударили, как минимум, 11 "Бандеролей", две "Герани" и шесть управляемых авиабомб. ВС РФ не обошли вниманием и Одесскую область, где беспилотники атаковали цели в районе села Староказачье.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харькове и Харьковской области. Взрывы в Изюмском районе на юго-востоке региона подтверждает Изюмская городская военная администрация.Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.Подробнее о массированном ударе по целям на Украине в ночь на 8 сентября - в публикации Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, вс рф, удары, удары по киеву сегодня, ракетные удары по украине, бпла, бпла сегодня, атака бпла, герань, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы украины сегодня, сво, спецоперация, киев, киевская область, николаев, николаевская область, одесская область, харьковская область, харьков, всу, вооруженные силы украины, впк, украина, изюм
Украина.ру, Россия, ВС РФ, удары, удары по Киеву сегодня, ракетные удары по Украине, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Герань, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы Украины сегодня, СВО, Спецоперация, Киев, Киевская область, Николаев, Николаевская область, Одесская область, Харьковская область, Харьков, ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВПК, Украина, Изюм

Вновь "громко" в Киеве, Николаеве и Харькове: ВС РФ продолжают удары по целям на Украине

03:48 09.09.2026 (обновлено: 03:55 09.09.2026)
 
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины — на местах вновь фиксируются многочисленные прилёты. Передаём сводку ударов на 3:30 мск 9 сентября по сообщениям украинских источников и телеграм-канала Украина.ру
Больше всего сообщений ночью вновь поступало об ударах ВС РФ по целям в Киеве, где, согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в 22:56 мск была объявлена воздушная тревога.
Ведущую "партию" сейчас исполняют "Герани". Серии взрывов, с небольшими перерывами, продолжают греметь как в столице незалежной, так и в области - в Василькове, Триполье. Киевляне сообщают о сильном запахе гари в Подольском и Печерском районах города.
Взрывы ночью также были слышны в Николаеве и его окрестностях. Местные каналы пишут, что по этому приморскому городу ударили, как минимум, 11 "Бандеролей", две "Герани" и шесть управляемых авиабомб. ВС РФ не обошли вниманием и Одесскую область, где беспилотники атаковали цели в районе села Староказачье.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харькове и Харьковской области. Взрывы в Изюмском районе на юго-востоке региона подтверждает Изюмская городская военная администрация.
Удары по объектам на Украине наносятся в ответ на террористические атаки, которым ВСУ подвергают мирных жителей российских регионов, жилые дома и социальные объекты. Российские ударные БПЛА дальнего действия, крылатые и баллистические ракеты уничтожают военные склады, оборонную промышленность, энергетические и инфраструктурные объекты, обеспечивающие киевскому режиму возможность вести военную и террористическую деятельность.
Подробнее о массированном ударе по целям на Украине в ночь на 8 сентября - в публикации Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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