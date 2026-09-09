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Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России
Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России - 09.09.2026 Украина.ру
Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России
Слова Владимира Зеленского о небезопасности воздушного пространства России из-за возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончательно обнажили террористическую сущность киевского режима, заявила 9 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-09T11:11
2026-09-09T11:11
2026-09-09T11:24
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По ее словам, завуалированные под "заботу" предупреждения Киева для международных перевозчиков и страховщиков на деле являются открытым шантажом. Официальный представитель МИД подробно перечислила цели этой информационной атаки. Она отметила, что Киев пытается организовать экономическую и транспортную блокаду России, а также посеять хаос и дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.Кроме того, воздушные угрозы призваны отвлечь внимание от ситуации на фронте.В МИД добавили, что подобные террористические методы лишь ускорят крах нынешних властей Украины, в то время как российские аэропорты и авиация успешно адаптируются к гибридной агрессии. Накануне президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского в адрес гражданских бортов прямой заявкой на государственный терроризм. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что профильные ведомства своевременно реагируют на риски и постоянно совершенствуют требования к безопасности полетов.Подробнее - в материале "У всякого террора есть спонсоры": Медведев предупредил Европу о последствиях угроз российской авиации на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, Вооруженные силы Украины, Минтранс, Мария Захарова
Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России
11:11 09.09.2026 (обновлено: 11:24 09.09.2026)
Слова Владимира Зеленского о небезопасности воздушного пространства России из-за возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончательно обнажили террористическую сущность киевского режима, заявила 9 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, завуалированные под "заботу" предупреждения Киева для международных перевозчиков и страховщиков на деле являются открытым шантажом.
Официальный представитель МИД подробно перечислила цели этой информационной атаки. Она отметила, что Киев пытается организовать экономическую и транспортную блокаду России, а также посеять хаос и дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.
Кроме того, воздушные угрозы призваны отвлечь внимание от ситуации на фронте.
"Логика киевского режима прозрачна и одновременно преступна: пытаясь компенсировать очевидные, мягко говоря, неудачи — провалы на линии боевого соприкосновения и крах своих военных планов, он переходит к тактике прямого запугивания мирного населения", - возмутилась она.
В МИД добавили, что подобные террористические методы лишь ускорят крах нынешних властей Украины, в то время как российские аэропорты и авиация успешно адаптируются к гибридной агрессии.
Накануне президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского в адрес гражданских бортов прямой заявкой на государственный терроризм.
В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что профильные ведомства своевременно реагируют на риски и постоянно совершенствуют требования к безопасности полетов.