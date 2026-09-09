https://ukraina.ru/20260909/transportnaya-blokada-i-khaos-zakharova-obyasnila-vozdushnyy-shantazh-zelenskogo-v-adres-rossii-1083093072.html

Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России

Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России - 09.09.2026 Украина.ру

Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России

Слова Владимира Зеленского о небезопасности воздушного пространства России из-за возможных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончательно обнажили террористическую сущность киевского режима, заявила 9 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-09T11:11

2026-09-09T11:11

2026-09-09T11:24

новости

россия

киев

украина

владимир зеленский

владимир путин

мид

вооруженные силы украины

минтранс

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg

По ее словам, завуалированные под "заботу" предупреждения Киева для международных перевозчиков и страховщиков на деле являются открытым шантажом. Официальный представитель МИД подробно перечислила цели этой информационной атаки. Она отметила, что Киев пытается организовать экономическую и транспортную блокаду России, а также посеять хаос и дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране.Кроме того, воздушные угрозы призваны отвлечь внимание от ситуации на фронте.В МИД добавили, что подобные террористические методы лишь ускорят крах нынешних властей Украины, в то время как российские аэропорты и авиация успешно адаптируются к гибридной агрессии. Накануне президент РФ Владимир Путин назвал заявления Зеленского в адрес гражданских бортов прямой заявкой на государственный терроризм. В свою очередь, глава Минтранса Андрей Никитин заверил, что профильные ведомства своевременно реагируют на риски и постоянно совершенствуют требования к безопасности полетов.Подробнее - в материале "У всякого террора есть спонсоры": Медведев предупредил Европу о последствиях угроз российской авиации на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, мид, вооруженные силы украины, минтранс, мария захарова