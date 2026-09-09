Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп - 09.09.2026 Украина.ру
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Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп
Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп - 09.09.2026 Украина.ру
Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в начале недели уехали из Киева с сильными впечатлениями от клоунады, которую устроили Владимир Зеленский и другие украинские политики. Об этом в интервью журналистке Лане Шевчук рассказала депутат украинского парламента Анна Скороход
2026-09-09T13:18
2026-09-09T13:53
новости
сша
украина
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир зеленский
шоу
переговоры по украине 2026
итоги переговоров
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Парламентарий в в интервью украинской журналистке Лане Шевчук рассказала о том, как Зеленский и его окружение проигнорировали протокольные требования во время визита делегации США. Уиткофф и Кушнер провели на выходных переговоры в Москве и прилетели через Прибалтику в Польшу, чтобы затем приехать на поезде в Киев ради обсуждения мер по прекращению вооружённого конфликта на Украине. По словам Скороход, Зеленский с товарищами неподобающе оделись и ещё более неподобающе вели себя. Серьёзное мероприятие с переговорщиками из США они превратили в шутовское представление. "Они в большом шоке уехали. Понимаете, к сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи, и есть события, где можно пошутить. А есть вещи, где это не то, что неуместно - это на голову не налазит", — сказала Скороход.Она отметила, что Уиткофф и Кушнер увидели украинских политиков в футболках с нелепыми надписями, шутивших в то время, когда солдаты гибли на фронте и сам фронт "проваливался", а мирные жители не получали защиты от ПВО ВСУ.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир зеленский, шоу, переговоры по украине 2026, итоги переговоров, бывший ссср
Новости, США, Украина, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Зеленский, шоу, Переговоры по Украине 2026, итоги переговоров, бывший СССР

Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп

13:18 09.09.2026 (обновлено: 13:53 09.09.2026)
 
© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве
Владимир Зеленский, специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в начале недели уехали из Киева с сильными впечатлениями от клоунады, которую устроили Владимир Зеленский и другие украинские политики. Об этом в интервью журналистке Лане Шевчук рассказала депутат украинского парламента Анна Скороход
Парламентарий в в интервью украинской журналистке Лане Шевчук рассказала о том, как Зеленский и его окружение проигнорировали протокольные требования во время визита делегации США. Уиткофф и Кушнер провели на выходных переговоры в Москве и прилетели через Прибалтику в Польшу, чтобы затем приехать на поезде в Киев ради обсуждения мер по прекращению вооружённого конфликта на Украине.
По словам Скороход, Зеленский с товарищами неподобающе оделись и ещё более неподобающе вели себя. Серьёзное мероприятие с переговорщиками из США они превратили в шутовское представление.
"Они в большом шоке уехали. Понимаете, к сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи, и есть события, где можно пошутить. А есть вещи, где это не то, что неуместно - это на голову не налазит", — сказала Скороход.
Она отметила, что Уиткофф и Кушнер увидели украинских политиков в футболках с нелепыми надписями, шутивших в то время, когда солдаты гибли на фронте и сам фронт "проваливался", а мирные жители не получали защиты от ПВО ВСУ.
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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