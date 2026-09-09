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Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп

Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп - 09.09.2026 Украина.ру

Соратники Зеленского устроили шоу на переговорах с посланниками президента США - нардеп

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в начале недели уехали из Киева с сильными впечатлениями от клоунады, которую устроили Владимир Зеленский и другие украинские политики. Об этом в интервью журналистке Лане Шевчук рассказала депутат украинского парламента Анна Скороход

2026-09-09T13:18

2026-09-09T13:18

2026-09-09T13:53

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владимир зеленский

шоу

переговоры по украине 2026

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Парламентарий в в интервью украинской журналистке Лане Шевчук рассказала о том, как Зеленский и его окружение проигнорировали протокольные требования во время визита делегации США. Уиткофф и Кушнер провели на выходных переговоры в Москве и прилетели через Прибалтику в Польшу, чтобы затем приехать на поезде в Киев ради обсуждения мер по прекращению вооружённого конфликта на Украине. По словам Скороход, Зеленский с товарищами неподобающе оделись и ещё более неподобающе вели себя. Серьёзное мероприятие с переговорщиками из США они превратили в шутовское представление. "Они в большом шоке уехали. Понимаете, к сожалению, наши великие управители не понимают, что есть уместные вещи, и есть события, где можно пошутить. А есть вещи, где это не то, что неуместно - это на голову не налазит", — сказала Скороход.Она отметила, что Уиткофф и Кушнер увидели украинских политиков в футболках с нелепыми надписями, шутивших в то время, когда солдаты гибли на фронте и сам фронт "проваливался", а мирные жители не получали защиты от ПВО ВСУ.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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