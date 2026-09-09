Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп - 09.09.2026 Украина.ру
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Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп
Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп - 09.09.2026 Украина.ру
Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров является одним из владельцев сети мошеннических колл-центров
2026-09-09T13:33
2026-09-09T13:34
новости
украина
михаил федоров
артем дмитрук
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По словам парламентария, Федоров тесно связан с ранее арестованным начальником кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой, который обеспечивал силовое прикрытие преступной схемы.Дмитрук также опубликовал совместную фотографию Федорова и Кропивы, напомнив, что против экс-министра уже возбуждалось уголовное дело за финансовые махинации. Ранее в расследованиях украинских блогеров утверждалось, что Федоров администрировал сайты фейковых компаний, которые обманом собирали предоплату с граждан и скрывались. Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ведут масштабную операцию по ликвидации масштабной сети прокурорского покровительства. По версии следствия, недобросовестные сотрудники прокуратуры систематически брали деньги от организаторов подпольных колл-центров за нелегальное содействие. Полученные взятки легализовались через покупку дорогой недвижимости, люксовых вещей и оформление фиктивных доходов на родственников чиновников.Главным фигурантом этого расследования как раз и стал Кропива, координировавший теневые схемы, за что Высший антикоррупционный суд уже отправил его под стражу, спровоцировав отставку генпрокурора страны Руслана Кравченко.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил федоров, артем дмитрук, верховная рада, набу, украина.ру
Новости, Украина, Михаил Федоров, Артем Дмитрук, Верховная Рада, НАБУ, Украина.ру

Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп

13:33 09.09.2026 (обновлено: 13:34 09.09.2026)
 
© REUTERS / Anatolii Stepanov
- РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров является одним из владельцев сети мошеннических колл-центров
По словам парламентария, Федоров тесно связан с ранее арестованным начальником кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой, который обеспечивал силовое прикрытие преступной схемы.
Дмитрук также опубликовал совместную фотографию Федорова и Кропивы, напомнив, что против экс-министра уже возбуждалось уголовное дело за финансовые махинации.
Ранее в расследованиях украинских блогеров утверждалось, что Федоров администрировал сайты фейковых компаний, которые обманом собирали предоплату с граждан и скрывались.
Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ведут масштабную операцию по ликвидации масштабной сети прокурорского покровительства. По версии следствия, недобросовестные сотрудники прокуратуры систематически брали деньги от организаторов подпольных колл-центров за нелегальное содействие. Полученные взятки легализовались через покупку дорогой недвижимости, люксовых вещей и оформление фиктивных доходов на родственников чиновников.
Главным фигурантом этого расследования как раз и стал Кропива, координировавший теневые схемы, за что Высший антикоррупционный суд уже отправил его под стражу, спровоцировав отставку генпрокурора страны Руслана Кравченко.
Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.
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