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Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп

Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп - 09.09.2026 Украина.ру

Федоров делал деньги на мошеннических колл-центрах - нардеп

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале заявил, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров является одним из владельцев сети мошеннических колл-центров

2026-09-09T13:33

2026-09-09T13:33

2026-09-09T13:34

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По словам парламентария, Федоров тесно связан с ранее арестованным начальником кибердепартамента Офиса генпрокурора Сергеем Кропивой, который обеспечивал силовое прикрытие преступной схемы.Дмитрук также опубликовал совместную фотографию Федорова и Кропивы, напомнив, что против экс-министра уже возбуждалось уголовное дело за финансовые махинации. Ранее в расследованиях украинских блогеров утверждалось, что Федоров администрировал сайты фейковых компаний, которые обманом собирали предоплату с граждан и скрывались. Сейчас Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) ведут масштабную операцию по ликвидации масштабной сети прокурорского покровительства. По версии следствия, недобросовестные сотрудники прокуратуры систематически брали деньги от организаторов подпольных колл-центров за нелегальное содействие. Полученные взятки легализовались через покупку дорогой недвижимости, люксовых вещей и оформление фиктивных доходов на родственников чиновников.Главным фигурантом этого расследования как раз и стал Кропива, координировавший теневые схемы, за что Высший антикоррупционный суд уже отправил его под стражу, спровоцировав отставку генпрокурора страны Руслана Кравченко.Подробнее - в материале $7 тысяч с каждого колл-центра: как украинская прокуратура "крышевала" мошенников на сайте Украина.ру.

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новости, украина, михаил федоров, артем дмитрук, верховная рада, набу, украина.ру