https://ukraina.ru/20260909/armiya-rossii-kontroliruet-ozernoe-v-kharkovskoy-oblasti-1083094028.html

Армия России контролирует Озерное в Харьковской области

Армия России контролирует Озерное в Харьковской области - 09.09.2026 Украина.ру

Армия России контролирует Озерное в Харьковской области

Подразделения российской войсковой группировки "Север" установили контроль над ещё одним населённым пунктом в Харьковской области. Об этом 9 сентября сообщило Минобороны РФ

2026-09-09T12:23

2026-09-09T12:23

2026-09-09T12:23

спецоперация

сво

россия

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"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Озерное в Харьковской области", - сказано в официальном сообщении.Армия России в Харьковской области взяла в окружение подразделения ВСУ, которые пытаются прорваться. "В Харьковской области подразделения группировки войск "Север" сжимают внутреннее кольцо окружения формирований противника", - от метили в Минобороны РФ.В частности, были пресечены две попытки прорыва кольца окружения штурмовиками ВСУ в районах населенных пунктов Слизнево и Должанка этой области.В Минобороны РФ отметили, что на внешнем кольце окружения в Харьковской области уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотное и Ольховатка.Ранее стало известно, что в Харьковской области попало в окружение около двух тысяч украинских военнослужащих. Президент России Владимир Путин сотмечал 1 сентября, что после ликвидации этого "котла" с подразделениями ВСУ удастся сдвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области на растояние от 20 километров. В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.В августе 2026 года глава Суджанского района Алексей Спиридонов заявил, что пропавшими без вести за период оккупации ВСУ числятся более 200 в Суджанском районе и 330 по всему приграничью.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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