Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик - 09.09.2026 Украина.ру
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Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик - 09.09.2026 Украина.ру
Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
Основную часть травм в зоне СВО составляют минно-взрывные ранения, в то время как пулевые стали редкостью, заявил начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов. Об этом 9 сентября пишет РИА Новости
2026-09-09T09:01
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спецоперация
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тактическая медицина
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Военный медик отметил, что за последние два года пулевые ранения среди бойцов ему практически не встречались. При этом количество минно-взрывных травм значительно выросло. Кроме того, атаки FPV-дронов приводят к появлению нетипичных для военной медицины ранений."Поначалу были от лепестков, довольно-таки часто, а потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения. Ранение, получается, могло быть в шею", — рассказал Антонов.Он также подчеркнул важность тактической медицины, когда бойцов учат оказывать первую помощь себе и товарищам, включая правильное использование средств остановки кровотечения.Ранее Минобороны РФ сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, сво, спецоперация, медицина, тактическая медицина, вс рф, раненые, ранение, бпла, fpv-дрон, мины, пули, война на украине
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, медицина, тактическая медицина, ВС РФ, раненые, ранение, БПЛА, fpv-дрон, мины, пули, война на Украине

Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик

09:01 09.09.2026
 
© РИА Новости . Виталий АньковПеревязка пациента
Перевязка пациента - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Основную часть травм в зоне СВО составляют минно-взрывные ранения, в то время как пулевые стали редкостью, заявил начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов. Об этом 9 сентября пишет РИА Новости
Военный медик отметил, что за последние два года пулевые ранения среди бойцов ему практически не встречались. При этом количество минно-взрывных травм значительно выросло. Кроме того, атаки FPV-дронов приводят к появлению нетипичных для военной медицины ранений.
"Поначалу были от лепестков, довольно-таки часто, а потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения. Ранение, получается, могло быть в шею", — рассказал Антонов.
Он также подчеркнул важность тактической медицины, когда бойцов учат оказывать первую помощь себе и товарищам, включая правильное использование средств остановки кровотечения.
Ранее Минобороны РФ сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск.
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