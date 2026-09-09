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Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик

Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик - 09.09.2026 Украина.ру

Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик

Основную часть травм в зоне СВО составляют минно-взрывные ранения, в то время как пулевые стали редкостью, заявил начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов. Об этом 9 сентября пишет РИА Новости

2026-09-09T09:01

2026-09-09T09:01

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Военный медик отметил, что за последние два года пулевые ранения среди бойцов ему практически не встречались. При этом количество минно-взрывных травм значительно выросло. Кроме того, атаки FPV-дронов приводят к появлению нетипичных для военной медицины ранений."Поначалу были от лепестков, довольно-таки часто, а потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения. Ранение, получается, могло быть в шею", — рассказал Антонов.Он также подчеркнул важность тактической медицины, когда бойцов учат оказывать первую помощь себе и товарищам, включая правильное использование средств остановки кровотечения.Ранее Минобороны РФ сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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