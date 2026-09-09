https://ukraina.ru/20260909/kharakter-raneniy-boytsov-na-svo-izmenilsya--voennyy-medik-1083091272.html
Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик - 09.09.2026 Украина.ру
Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
Основную часть травм в зоне СВО составляют минно-взрывные ранения, в то время как пулевые стали редкостью, заявил начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов. Об этом 9 сентября пишет РИА Новости
2026-09-09T09:01
2026-09-09T09:01
2026-09-09T09:01
украина.ру
россия
сво
спецоперация
медицина
тактическая медицина
вс рф
раненые
ранение
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/09/1083091132_0:38:1440:848_1920x0_80_0_0_33c592e4b69b601d723bf053faa8fda5.jpg
Военный медик отметил, что за последние два года пулевые ранения среди бойцов ему практически не встречались. При этом количество минно-взрывных травм значительно выросло. Кроме того, атаки FPV-дронов приводят к появлению нетипичных для военной медицины ранений."Поначалу были от лепестков, довольно-таки часто, а потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения. Ранение, получается, могло быть в шею", — рассказал Антонов.Он также подчеркнул важность тактической медицины, когда бойцов учат оказывать первую помощь себе и товарищам, включая правильное использование средств остановки кровотечения.Ранее Минобороны РФ сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/09/1083091132_130:0:1311:886_1920x0_80_0_0_2d2a5e02fa3a7744496efc61612b81d9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, сво, спецоперация, медицина, тактическая медицина, вс рф, раненые, ранение, бпла, fpv-дрон, мины, пули, война на украине
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, медицина, тактическая медицина, ВС РФ, раненые, ранение, БПЛА, fpv-дрон, мины, пули, война на Украине
Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
Основную часть травм в зоне СВО составляют минно-взрывные ранения, в то время как пулевые стали редкостью, заявил начальник медицинского пункта 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки "Центр" Вячеслав Антонов. Об этом 9 сентября пишет РИА Новости
Военный медик отметил, что за последние два года пулевые ранения среди бойцов ему практически не встречались. При этом количество минно-взрывных травм значительно выросло. Кроме того, атаки FPV-дронов приводят к появлению нетипичных для военной медицины ранений.
"Поначалу были от лепестков, довольно-таки часто, а потом уже пошли от FPV-дронов, были нехарактерные ранения. Ранение, получается, могло быть в шею", — рассказал Антонов.
Он также подчеркнул важность тактической медицины, когда бойцов учат оказывать первую помощь себе и товарищам, включая правильное использование средств остановки кровотечения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.