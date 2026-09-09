Итоги переговоров в Москве и Киеве: дальше для Украины всё будет только хуже - 09.09.2026 Украина.ру
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Итоги переговоров в Москве и Киеве: дальше для Украины всё будет только хуже
Итоги переговоров в Москве и Киеве: дальше для Украины всё будет только хуже - 09.09.2026 Украина.ру
Итоги переговоров в Москве и Киеве: дальше для Украины всё будет только хуже
Новый раунд переговоров в треугольнике Вашингтон-Москва-Киев состоялся, первые выводы вполне очевидны. Отправляя Уиткоффа и Кушнера, Трамп сказал: "У нас есть идеи для мира". Задача посланников заключалась в том, чтобы выяснить, "могут ли они (США) чего-то добиться".
2026-09-09T06:17
2026-09-09T06:17
мнения
киев
москва
украина
владимир зеленский
джаред кушнер
стив уиткофф
вооруженные силы украины
набу
сбу
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То есть Вашингтон привёз не новый мирный договор, а предложения, как снова запустить движение к давно сформулированному и детально обговоренному соглашению.В Москве это было видно особенно хорошо. Владимир Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября. Разговор продолжался 3 часа 10 минут, причём шёл и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обедом.Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал разговор предельно позитивно: «содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный». Посланники Трампа приехали серьёзно подготовленными, к тому же с делегацией: с ними работали советники по безопасности, санкционному режиму и сотрудники госдепа.Ушаков сообщил, что они сформулировали «целый ряд соображений» относительно возможных путей урегулирования.Россия в ответ дала, по словам Ушакова, «чёткие и исчерпывающие оценки ситуации». Путин рассказал приехавшим о положении на фронте, указал на продвижение российской армии, выразил уверенность в достижении поставленных целей и снова подчеркнул «необходимость устранения всех первопричин конфликта».Уиткофф и Кушнер сообщили, что полученные от Путина замечания и оценки будут использовать в дальнейших контактах с Киевом. Вот это и есть краткое содержание московской встречи. Не переписывание будущего мирного соглашения, а сверка часов и корректировка переговорной стратегии.Анкориджская база никуда не исчезла. Вашингтон привёз предложения, как в обновившихся с зимы реалиях двигаться дальше, Москва внесла свои коррективы. Параллельно подробно обсуждалась экономика и крупные российско-американские проекты.Но здесь, при всей заинтересованности США, просматривается алгоритм: сначала вы, американцы, решаете украинскую проблему, снимаются препятствия для движения дальше в виде штатовских санкций, тогда можно переходить к новым экономическим отношениям и большим совместным проектам.Ушаков отдельно подтвердил и продолжение личных контактов Путина и Трампа, и дальнейшую работу по линии Уиткоффа и Кушнера.А потом американцы отправились в Киев, где начались кино, вино и домино. Туда же примчались советники по безопасности Великобритании, Франции и Германии. Ведь, не приведи Господь, без них договорятся о мире!Начались почти шестичасовые панельные дискуссии, после которых Уиткоффу и Кушнеру всё равно понадобился отдельный приватный разговор с Зеленским.Кушнер по итогу обозначил принципиальную американскую позицию: речь идёт не о временном перемирии, а о полномасштабном и всеобъемлющем мирном соглашении. Одновременно американцы заговорили о возобновлении трёхстороннего переговорного формата. Москва уже ответила устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: Россия не против, вопрос в конструктивной позиции Киева.Зеленский же сразу после встречи на брифинге начал рассказывать о «зимних пакетах», ПВО, энергетике и т.д. То есть Уиткофф и Кушнер говорили о попытке выйти на соглашение, а Зеленский уже обсуждает продолжение войны зимой.Контраст киевской и московской встреч получился почти карикатурным. Американцев в Кремле принимали на подчеркнуто высоком протокольном уровне: красная гостиная большого кремлевского дворца, где Сталин принимал Черчилля, а Путин — товарища Си.В Киеве были европейские советники, многочисленные «панели» по британским инструкциям, крымско-татарское меню и Арахамия в футболке «Киевский режим». Особенно пикантно крымско-татарское меню выглядит на фоне «крымского вопроса» в переговорах.В общем, шапито, а не переговоры.Но Зеленскому сейчас вообще не до тонкой дипломатии. Под ним горит земля. Продолжаются удары НАБУ, ломающие всю его вертикаль власти. Одновременно дошло до открытого конфликта между ГУР и СБУ — двумя важнейшими силовыми опорами Банковой.Когда две силовые вертикали начинают воевать между собой, это значит, что Зеленский перестаёт быть для них безусловным арбитром и авторитетом. Они теперь сами за себя, а на криворожского пианиста можно не оглядываться.Важно ещё, что по итогу киевской встречи появляется пикантный информационный эпизод. Не Axios, не Politico, не Reuters и не Economist, а украинское заштатное издание «Главком» выкатывает детали якобы обсуждаемого мирного плана.К слову, принадлежит «Главком» Максиму Криппе — «кошельку» Зеленского. Значит, это осознанный слив от офиса Зеленского. В опубликованном плане — вывод ВСУ из остающейся под контролем Киева части Донбасса, при этом российская армия на освобождаемую ВСУ территорию не входит. Формируется демилитаризованная или буферная зона, обсуждается международный контингент. Территориальный статус при этом меняется в пользу России.А дальше — ещё интереснее. Отдельная буферная зона появляется уже в Запорожской области с разведением сил и возможным международным присутствием. Это действительно новая деталь по сравнению с прежними сливами, где для Запорожской и Херсонской областей обсуждалась фиксация по линии боевого соприкосновения.Остальное — хорошо знакомо: выборы на Украине, изменение Конституции, отказ от силового возвращения территорий, постоянный внеблоковый статус, то есть не только отказ от НАТО, но и от других военных союзов, ограничение численности ВСУ, языковой и гуманитарный блок, освобождение удерживаемых лиц, взаимный отказ от претензий и полномасштабный мирный договор со специальной процедурой ратификации и участием ООН.Но есть ещё одна новая деталь: изменение и конституционное закрепление будущего государственного устройства Украины. А это уже очень похоже на появление федерализации в переговорном пакете.Слив появляется не случайно. Банковая снова использует старую технологию: заранее выбрасывает переговорные параметры в медиа, после чего запускается их массовое обсуждение, подключаются европейские столицы — публичными заявлениями начинают отрезать пространство для компромисса.То есть повторяется проверенный временем вывод: каждый новый заход на переговоры происходит на худших для Киева условиях. До конца года не стоит ждать мирного соглашения.Сейчас вся эта дипломатическая активность в первую очередь нужна Трампу перед выборами в Конгресс 3 ноября. Ему нужен результат — или хотя бы убедительная демонстрация движения к результату. А вот после выборов возникает гораздо более интересное окно: между 3 ноября и началом работы нового Конгресса. В это время Трамп еще контролирует Конгресс, но на выборы и рейтинги может не оглядываться.Одновременно к зиме вокруг Зеленского складывается идеальный шторм: экономика, энергетика, инфраструктура, логистика, кадровый кризис, проблемы ПВО, антикоррупционные удары и начинающаяся война внутри силовых вертикалей…Поэтому прошедшие на выходных переговоры были не финалом и даже не полуфиналом. Это была прокладка рельс к следующему раунду. И этот, грядущий раунд, будет происходить для Киева в совершенно других обстоятельствах и на других условиях.
https://ukraina.ru/20260906/dolgozhdannyy-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-mozhet-byt-s-razrushitelnoy-zamedlennoy-bomboy-protiv-1083034098.html
https://ukraina.ru/20260908/nikakie-territorii-uzhe-ne-vernut-pochemu-usloviya-mira-stali-zhstche-dlya-ukrainy-1083082659.html
https://ukraina.ru/20260905/ukraina-ne-smozhet-protivostoyat-rossii-v-2027-godu-1083026137.html
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Михаил Павлив
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Михаил Павлив
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мнения, киев, москва, украина, владимир зеленский, джаред кушнер, стив уиткофф, вооруженные силы украины, набу, сбу, весь павлив
Мнения, Киев, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, НАБУ, СБУ, весь Павлив

Итоги переговоров в Москве и Киеве: дальше для Украины всё будет только хуже

06:17 09.09.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Встреча президента Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
© POOL
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Новый раунд переговоров в треугольнике Вашингтон-Москва-Киев состоялся, первые выводы вполне очевидны. Отправляя Уиткоффа и Кушнера, Трамп сказал: "У нас есть идеи для мира". Задача посланников заключалась в том, чтобы выяснить, "могут ли они (США) чего-то добиться".
То есть Вашингтон привёз не новый мирный договор, а предложения, как снова запустить движение к давно сформулированному и детально обговоренному соглашению.
В Москве это было видно особенно хорошо. Владимир Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября. Разговор продолжался 3 часа 10 минут, причём шёл и за рабочим столом, и в неформальной обстановке за обедом.
Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал разговор предельно позитивно: «содержательный, конструктивный, предельно откровенный и доверительный». Посланники Трампа приехали серьёзно подготовленными, к тому же с делегацией: с ними работали советники по безопасности, санкционному режиму и сотрудники госдепа.
Ушаков сообщил, что они сформулировали «целый ряд соображений» относительно возможных путей урегулирования.
Россия в ответ дала, по словам Ушакова, «чёткие и исчерпывающие оценки ситуации». Путин рассказал приехавшим о положении на фронте, указал на продвижение российской армии, выразил уверенность в достижении поставленных целей и снова подчеркнул «необходимость устранения всех первопричин конфликта».
Уиткофф и Кушнер сообщили, что полученные от Путина замечания и оценки будут использовать в дальнейших контактах с Киевом. Вот это и есть краткое содержание московской встречи. Не переписывание будущего мирного соглашения, а сверка часов и корректировка переговорной стратегии.
Анкориджская база никуда не исчезла. Вашингтон привёз предложения, как в обновившихся с зимы реалиях двигаться дальше, Москва внесла свои коррективы. Параллельно подробно обсуждалась экономика и крупные российско-американские проекты.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2026
6 сентября, 09:18
Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против РоссииВизит в Москву вашингтонских "миротворцев" в российском инфополе большей частью описывается как некий позитивный момент, который может приблизить завершение украинского конфликта, что по определению хорошо для нашей страны само по себе
Но здесь, при всей заинтересованности США, просматривается алгоритм: сначала вы, американцы, решаете украинскую проблему, снимаются препятствия для движения дальше в виде штатовских санкций, тогда можно переходить к новым экономическим отношениям и большим совместным проектам.
Ушаков отдельно подтвердил и продолжение личных контактов Путина и Трампа, и дальнейшую работу по линии Уиткоффа и Кушнера.
А потом американцы отправились в Киев, где начались кино, вино и домино. Туда же примчались советники по безопасности Великобритании, Франции и Германии. Ведь, не приведи Господь, без них договорятся о мире!
Начались почти шестичасовые панельные дискуссии, после которых Уиткоффу и Кушнеру всё равно понадобился отдельный приватный разговор с Зеленским.
Кушнер по итогу обозначил принципиальную американскую позицию: речь идёт не о временном перемирии, а о полномасштабном и всеобъемлющем мирном соглашении. Одновременно американцы заговорили о возобновлении трёхстороннего переговорного формата. Москва уже ответила устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: Россия не против, вопрос в конструктивной позиции Киева.
Зеленский же сразу после встречи на брифинге начал рассказывать о «зимних пакетах», ПВО, энергетике и т.д. То есть Уиткофф и Кушнер говорили о попытке выйти на соглашение, а Зеленский уже обсуждает продолжение войны зимой.
Контраст киевской и московской встреч получился почти карикатурным. Американцев в Кремле принимали на подчеркнуто высоком протокольном уровне: красная гостиная большого кремлевского дворца, где Сталин принимал Черчилля, а Путин — товарища Си.
В Киеве были европейские советники, многочисленные «панели» по британским инструкциям, крымско-татарское меню и Арахамия в футболке «Киевский режим». Особенно пикантно крымско-татарское меню выглядит на фоне «крымского вопроса» в переговорах.
В общем, шапито, а не переговоры.
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
Вчера, 18:05
Никакие территории уже не вернуть: условия мира стали жёстче для УкраиныСтоило американским спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру покинуть Киев, как в кулуарах Верховной Рады заговорили о провале переговорного процесса: условия стали значительно жёстче для Украины по сравнению с предыдущими версиями мирного плана
Но Зеленскому сейчас вообще не до тонкой дипломатии. Под ним горит земля. Продолжаются удары НАБУ, ломающие всю его вертикаль власти. Одновременно дошло до открытого конфликта между ГУР и СБУ — двумя важнейшими силовыми опорами Банковой.
Когда две силовые вертикали начинают воевать между собой, это значит, что Зеленский перестаёт быть для них безусловным арбитром и авторитетом. Они теперь сами за себя, а на криворожского пианиста можно не оглядываться.
Важно ещё, что по итогу киевской встречи появляется пикантный информационный эпизод. Не Axios, не Politico, не Reuters и не Economist, а украинское заштатное издание «Главком» выкатывает детали якобы обсуждаемого мирного плана.
К слову, принадлежит «Главком» Максиму Криппе — «кошельку» Зеленского. Значит, это осознанный слив от офиса Зеленского. В опубликованном плане — вывод ВСУ из остающейся под контролем Киева части Донбасса, при этом российская армия на освобождаемую ВСУ территорию не входит. Формируется демилитаризованная или буферная зона, обсуждается международный контингент. Территориальный статус при этом меняется в пользу России.
А дальше — ещё интереснее. Отдельная буферная зона появляется уже в Запорожской области с разведением сил и возможным международным присутствием. Это действительно новая деталь по сравнению с прежними сливами, где для Запорожской и Херсонской областей обсуждалась фиксация по линии боевого соприкосновения.
Остальное — хорошо знакомо: выборы на Украине, изменение Конституции, отказ от силового возвращения территорий, постоянный внеблоковый статус, то есть не только отказ от НАТО, но и от других военных союзов, ограничение численности ВСУ, языковой и гуманитарный блок, освобождение удерживаемых лиц, взаимный отказ от претензий и полномасштабный мирный договор со специальной процедурой ратификации и участием ООН.
Но есть ещё одна новая деталь: изменение и конституционное закрепление будущего государственного устройства Украины. А это уже очень похоже на появление федерализации в переговорном пакете.
Слив появляется не случайно. Банковая снова использует старую технологию: заранее выбрасывает переговорные параметры в медиа, после чего запускается их массовое обсуждение, подключаются европейские столицы — публичными заявлениями начинают отрезать пространство для компромисса.
То есть повторяется проверенный временем вывод: каждый новый заход на переговоры происходит на худших для Киева условиях. До конца года не стоит ждать мирного соглашения.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2026
5 сентября, 12:44
Украина не сможет противостоять России в 2027 годуОфициальные лица киевского режима всерьёз рассуждают о том, что Украина вместе с Польшей может подавать заявку на проведение чемпионата мира по футболу. А свободные даты для этого есть только в 2040-х.
Сейчас вся эта дипломатическая активность в первую очередь нужна Трампу перед выборами в Конгресс 3 ноября. Ему нужен результат — или хотя бы убедительная демонстрация движения к результату. А вот после выборов возникает гораздо более интересное окно: между 3 ноября и началом работы нового Конгресса. В это время Трамп еще контролирует Конгресс, но на выборы и рейтинги может не оглядываться.
Одновременно к зиме вокруг Зеленского складывается идеальный шторм: экономика, энергетика, инфраструктура, логистика, кадровый кризис, проблемы ПВО, антикоррупционные удары и начинающаяся война внутри силовых вертикалей…
Поэтому прошедшие на выходных переговоры были не финалом и даже не полуфиналом. Это была прокладка рельс к следующему раунду. И этот, грядущий раунд, будет происходить для Киева в совершенно других обстоятельствах и на других условиях.
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МненияКиевМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийДжаред КушнерСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныНАБУСБУвесь Павлив
 
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