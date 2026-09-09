https://ukraina.ru/20260909/rukovoditel-ttsk-na-zapadnoy-ukraine-stal-taynym-millionerom-1083096887.html
Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером
Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером - 09.09.2026 Украина.ру
Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером
Подпольный миллионер опять выявлен на Западной Украине, и снова им стал военком. Об этом 9 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-09-09T14:22
2026-09-09T14:22
2026-09-09T14:22
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ситуация на украине
коррупция
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Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации бывшего руководителя райвоенкомата во Львовской области. Недавно военкоматы были переименованы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКиСП).Бывшего руководителя райвоенкомата подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях на сумму свыше 4,5 млн гривен (более $100 тыс).Еще во время пребывания на службе полковник в декларации за 2024 год не указал квартиру во Львове, оформленную на жену. На неё же были оформлены денежные средства в размере, кратно превышающем её доходы. Также военком существенно завысил размер собственных денежных сбережений. Теперь уже бывшему военкому грозит уголовная ответственность. Также 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о суммах, которые платят откупающиеся от ТЦК насильственно мобилизованные Украины.ГБР ранее публиковало сообщения с указанием сумм откупа от ТЦК в разных регионах. Суммы указывал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.Ещё ранее широкий резонанс получили журналистские расследования, выявившие дорогостоящую недвижимость украинских военкомов на Западе. Их виллы обнаруживали в Испании и других странах, правительства которых активно финансируют коррумпированный киевский режим.Ранее на эту тему: Европарламент уличили в молчании: правозащитники проигнорировали охоту ТЦК на украинцев
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, западная украина, украина, львовская область, тцк, гбр, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, криминал
Новости, Западная Украина, Украина, Львовская область, ТЦК, ГБР, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, коррупция, криминал
Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером
Подпольный миллионер опять выявлен на Западной Украине, и снова им стал военком. Об этом 9 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины
Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации бывшего руководителя райвоенкомата во Львовской области. Недавно военкоматы были переименованы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКиСП).
Бывшего руководителя райвоенкомата подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях на сумму свыше 4,5 млн гривен (более $100 тыс).
Еще во время пребывания на службе полковник в декларации за 2024 год не указал квартиру во Львове, оформленную на жену. На неё же были оформлены денежные средства в размере, кратно превышающем её доходы. Также военком существенно завысил размер собственных денежных сбережений.
Теперь уже бывшему военкому грозит уголовная ответственность.
Также 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о суммах, которые платят откупающиеся от ТЦК насильственно мобилизованные Украины.
ГБР ранее публиковало сообщения с указанием сумм откупа от ТЦК в разных регионах. Суммы указывал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Ещё ранее широкий резонанс получили журналистские расследования, выявившие дорогостоящую недвижимость украинских военкомов на Западе. Их виллы обнаруживали в Испании и других странах, правительства которых активно финансируют коррумпированный киевский режим.