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Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером

Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером - 09.09.2026 Украина.ру

Руководитель ТЦК на Западной Украине стал тайным миллионером

Подпольный миллионер опять выявлен на Западной Украине, и снова им стал военком. Об этом 9 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-09-09T14:22

2026-09-09T14:22

2026-09-09T14:22

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Национальное агентство по предотвращению коррупции провело полную проверку декларации бывшего руководителя райвоенкомата во Львовской области. Недавно военкоматы были переименованы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦКиСП).Бывшего руководителя райвоенкомата подозревают в умышленном сокрытии имущества в декларациях на сумму свыше 4,5 млн гривен (более $100 тыс).Еще во время пребывания на службе полковник в декларации за 2024 год не указал квартиру во Львове, оформленную на жену. На неё же были оформлены денежные средства в размере, кратно превышающем её доходы. Также военком существенно завысил размер собственных денежных сбережений. Теперь уже бывшему военкому грозит уголовная ответственность. Также 9 сентября на выездном брифинге в Сыктывкаре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о суммах, которые платят откупающиеся от ТЦК насильственно мобилизованные Украины.ГБР ранее публиковало сообщения с указанием сумм откупа от ТЦК в разных регионах. Суммы указывал и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.Ещё ранее широкий резонанс получили журналистские расследования, выявившие дорогостоящую недвижимость украинских военкомов на Западе. Их виллы обнаруживали в Испании и других странах, правительства которых активно финансируют коррумпированный киевский режим.Ранее на эту тему: Европарламент уличили в молчании: правозащитники проигнорировали охоту ТЦК на украинцев

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новости, западная украина, украина, львовская область, тцк, гбр, мобилизация на украине, ситуация на украине, коррупция, криминал