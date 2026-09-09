"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада - 09.09.2026 Украина.ру
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"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада
"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада - 09.09.2026 Украина.ру
"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада
Россия демонстрировала добрую волю и получала в ответ дискриминацию, поэтому сейчас не доверяет Западу и скептически оценивает возможность достижения договорённостей с ним. Об этом 9 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2026-09-09T13:58
2026-09-09T13:58
новости
россия
запад
мария захарова
оон
зерновая сделка
черное море
порты
всу
экспорт
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Перспективы достижения новых договорённостей с государствами Запада официальный представитель МИД России прокомментировала на выездном брифинге в Сыктывкаре. Захарова привела в пример заключённую в 2022 году "зерновую сделку", которую на Западе не соблюдали."Доверия к каким-либо договоренностям с ними нет, а проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен", - констатировала Захарова.Она напомнила о роли ООН в "зерновой сделке", оформленной меморандумом и отметила, что "каких-либо серьёзных подвижек к выполнению его положений так и не произошло". Захарова подчеркнула: то пакетное соглашение по экспорту зерна через черноморские порты "оказалось дорогой с односторонним движением, на которой, как и прежде, заработали только западники". По словам Захаровой, сейчас официальная Москва учитывает этот негативный опыт, наблюдая, как доля зерновых поставок Украины "искусственно раздувается".Ранее в Кабмине Украины констатировали катастрофическое положение сельхозэкспорта, заблокированного прекращением работы черноморских портов. Армия России систематически наносит удары по украинской инфраструктуре, обеспечивающей приём военных грузов и экспорта товаров, доходы от которых идут на закупку вооружений для ВСУ.До этого украинские беспилотники атаковали российские и иностранные суда, перевозившие грузы по Чёрному морю - в том числе в интересах Казахстана и западных компаний. Ответными ударами работа украинских портов была парализована, что стало поводом для жалоб по линии МИД Украины.Новости на эту тему: Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервовАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, мария захарова, оон, зерновая сделка, черное море, порты, всу, экспорт, ситуация на украине
Новости, Россия, Запад, Мария Захарова, ООН, зерновая сделка, Черное море, порты, ВСУ, экспорт, ситуация на Украине

"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада

13:58 09.09.2026
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗерновая сделка коллаж
Зерновая сделка коллаж - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Россия демонстрировала добрую волю и получала в ответ дискриминацию, поэтому сейчас не доверяет Западу и скептически оценивает возможность достижения договорённостей с ним. Об этом 9 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Перспективы достижения новых договорённостей с государствами Запада официальный представитель МИД России прокомментировала на выездном брифинге в Сыктывкаре. Захарова привела в пример заключённую в 2022 году "зерновую сделку", которую на Западе не соблюдали.
"Доверия к каким-либо договоренностям с ними нет, а проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен", - констатировала Захарова.
Она напомнила о роли ООН в "зерновой сделке", оформленной меморандумом и отметила, что "каких-либо серьёзных подвижек к выполнению его положений так и не произошло".
Захарова подчеркнула: то пакетное соглашение по экспорту зерна через черноморские порты "оказалось дорогой с односторонним движением, на которой, как и прежде, заработали только западники".
По словам Захаровой, сейчас официальная Москва учитывает этот негативный опыт, наблюдая, как доля зерновых поставок Украины "искусственно раздувается".
Ранее в Кабмине Украины констатировали катастрофическое положение сельхозэкспорта, заблокированного прекращением работы черноморских портов. Армия России систематически наносит удары по украинской инфраструктуре, обеспечивающей приём военных грузов и экспорта товаров, доходы от которых идут на закупку вооружений для ВСУ.
До этого украинские беспилотники атаковали российские и иностранные суда, перевозившие грузы по Чёрному морю - в том числе в интересах Казахстана и западных компаний. Ответными ударами работа украинских портов была парализована, что стало поводом для жалоб по линии МИД Украины.
Новости на эту тему: Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов
Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контроль
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