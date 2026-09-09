https://ukraina.ru/20260909/doveriya-net-v-mid-rf-somnevayutsya-v-dogovorosposobnosti-zapada-1083096143.html

"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада

"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада - 09.09.2026 Украина.ру

"Доверия нет": в МИД РФ сомневаются в договороспособности Запада

Россия демонстрировала добрую волю и получала в ответ дискриминацию, поэтому сейчас не доверяет Западу и скептически оценивает возможность достижения договорённостей с ним. Об этом 9 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2026-09-09T13:58

2026-09-09T13:58

2026-09-09T13:58

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экспорт

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Перспективы достижения новых договорённостей с государствами Запада официальный представитель МИД России прокомментировала на выездном брифинге в Сыктывкаре. Захарова привела в пример заключённую в 2022 году "зерновую сделку", которую на Западе не соблюдали."Доверия к каким-либо договоренностям с ними нет, а проявлять некую добрую волю, получая в ответ новые санкционные удары, никто не намерен", - констатировала Захарова.Она напомнила о роли ООН в "зерновой сделке", оформленной меморандумом и отметила, что "каких-либо серьёзных подвижек к выполнению его положений так и не произошло". Захарова подчеркнула: то пакетное соглашение по экспорту зерна через черноморские порты "оказалось дорогой с односторонним движением, на которой, как и прежде, заработали только западники". По словам Захаровой, сейчас официальная Москва учитывает этот негативный опыт, наблюдая, как доля зерновых поставок Украины "искусственно раздувается".Ранее в Кабмине Украины констатировали катастрофическое положение сельхозэкспорта, заблокированного прекращением работы черноморских портов. Армия России систематически наносит удары по украинской инфраструктуре, обеспечивающей приём военных грузов и экспорта товаров, доходы от которых идут на закупку вооружений для ВСУ.До этого украинские беспилотники атаковали российские и иностранные суда, перевозившие грузы по Чёрному морю - в том числе в интересах Казахстана и западных компаний. Ответными ударами работа украинских портов была парализована, что стало поводом для жалоб по линии МИД Украины.Новости на эту тему: Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервовАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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