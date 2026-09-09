https://ukraina.ru/20260909/roman-s-gur-ukrainskaya-razvedka-pod-vidom-devushek-verbuet-rossiyan-na-saytakh-znakomstv-1083095354.html
Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств
Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств - 09.09.2026 Украина.ру
Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств
Иностранные спецслужбы начали активно использовать сайты знакомств для шпионажа и вербовки граждан России, сообщается в видеоролике, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ)
2026-09-09T12:40
2026-09-09T12:40
2026-09-09T13:11
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Там пояснили, что зарубежные платформы стали для вражеских агентов удобным инструментом, чтобы заводить диалоги и вовлекать собеседников в преступную деятельность. Практическое подтверждение этой схемы силовики продемонстрировали в Крыму, где были задержаны трое местных жителей 1988, 1994 и 1995 годов рождения.По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчин завербовала сотрудница Главного управления разведки (ГУР) Украины. В сети она выдавала себя за жительницу полуострова и во время романтического общения убедила фигурантов передавать секретные сведения. Задержанные успели отправить куратору координаты и фотографии российских военных объектов, включая позиции ПВО, нефтебазы, склады горючего и маршруты передвижения боевой техники.В отношении крымчан возбудили уголовные дела по статье о государственной измене, все трое заключены под стражу. В связи с этим в ФСБ призвали россиян к бдительности при общении с незнакомцами в сети. Силовики предупредили, что украинская военная разведка целенаправленно использует подобные платформы для поиска доверчивых мужчин, чтобы под видом личной симпатии вовлечь их в сбор шпионских данных и подставить под суровые статьи уголовного кодекса.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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Роман с ГУР: украинская разведка под видом девушек вербует россиян на сайтах знакомств
12:40 09.09.2026 (обновлено: 13:11 09.09.2026)
Иностранные спецслужбы начали активно использовать сайты знакомств для шпионажа и вербовки граждан России, сообщается в видеоролике, опубликованном Федеральной службой безопасности (ФСБ)
Там пояснили, что зарубежные платформы стали для вражеских агентов удобным инструментом, чтобы заводить диалоги и вовлекать собеседников в преступную деятельность.
Практическое подтверждение этой схемы силовики продемонстрировали в Крыму, где были задержаны трое местных жителей 1988, 1994 и 1995 годов рождения.
По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчин завербовала сотрудница Главного управления разведки (ГУР) Украины. В сети она выдавала себя за жительницу полуострова и во время романтического общения убедила фигурантов передавать секретные сведения.
Задержанные успели отправить куратору координаты и фотографии российских военных объектов, включая позиции ПВО, нефтебазы, склады горючего и маршруты передвижения боевой техники.
В отношении крымчан возбудили уголовные дела по статье о государственной измене, все трое заключены под стражу.
В связи с этим в ФСБ призвали россиян к бдительности при общении с незнакомцами в сети. Силовики предупредили, что украинская военная разведка целенаправленно использует подобные платформы для поиска доверчивых мужчин, чтобы под видом личной симпатии вовлечь их в сбор шпионских данных и подставить под суровые статьи уголовного кодекса.