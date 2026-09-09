Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ - 09.09.2026 Украина.ру
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Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ
Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ - 09.09.2026 Украина.ру
Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ
Успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в ФРГ может лишить Киев масштабных финансовых вливаний со стороны Запада, посетовал в своем телеграм-канале майор Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов
2026-09-09T14:16
2026-09-09T14:16
новости
киев
германия
запад
юрий касьянов
вооруженные силы украины
украина.ру
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По словам военнослужащего, прекращение активной поддержки повлечет за собой массовый отток денег и бизнеса. Майор добавил, что отдельные лица уже начали распродавать свои оборонные заводы, прикрываясь исключительно патриотическими мотивами.Он связал победу АдГ с прямой угрозой для украинских "оружейных баронов", которые сегодня во многом определяют внутренний и внешний политический курс Киева. Касьянов прогнозирует масштабный сдвиг в настроениях европейских стран в пользу правых сил. Поскольку большинство таких политических партий выступают категорически против отправки оружия Киеву, это неизбежно разрушит текущие цепочки снабжения украинской армии.Подробнее о политике Германии - в материале Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, германия, запад, юрий касьянов, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Киев, Германия, Запад, Юрий Касьянов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ

14:16 09.09.2026
 
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Успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в ФРГ может лишить Киев масштабных финансовых вливаний со стороны Запада, посетовал в своем телеграм-канале майор Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов
По словам военнослужащего, прекращение активной поддержки повлечет за собой массовый отток денег и бизнеса.
"Если "золотой дождь" утихнет, мы увидим эвакуацию некоторых "элит", их капиталов, компаний и разработанных военных технологий из Украины", - предупредил он.
Майор добавил, что отдельные лица уже начали распродавать свои оборонные заводы, прикрываясь исключительно патриотическими мотивами.
Он связал победу АдГ с прямой угрозой для украинских "оружейных баронов", которые сегодня во многом определяют внутренний и внешний политический курс Киева.
Касьянов прогнозирует масштабный сдвиг в настроениях европейских стран в пользу правых сил. Поскольку большинство таких политических партий выступают категорически против отправки оружия Киеву, это неизбежно разрушит текущие цепочки снабжения украинской армии.
Подробнее о политике Германии - в материале Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха на сайте Украина.ру.
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