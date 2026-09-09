Киев останется без денег и технологий: майор ВСУ испугался политических перемен в ФРГ
Успех партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на выборах в ФРГ может лишить Киев масштабных финансовых вливаний со стороны Запада, посетовал в своем телеграм-канале майор Вооруженных сил Украины Юрий Касьянов
По словам военнослужащего, прекращение активной поддержки повлечет за собой массовый отток денег и бизнеса.
"Если "золотой дождь" утихнет, мы увидим эвакуацию некоторых "элит", их капиталов, компаний и разработанных военных технологий из Украины", - предупредил он.
Майор добавил, что отдельные лица уже начали распродавать свои оборонные заводы, прикрываясь исключительно патриотическими мотивами.
Он связал победу АдГ с прямой угрозой для украинских "оружейных баронов", которые сегодня во многом определяют внутренний и внешний политический курс Киева.
Касьянов прогнозирует масштабный сдвиг в настроениях европейских стран в пользу правых сил. Поскольку большинство таких политических партий выступают категорически против отправки оружия Киеву, это неизбежно разрушит текущие цепочки снабжения украинской армии.
Подробнее о политике Германии - в материале Немцы устали от поддержки киевского режима и проблем внутренней безопасности - АдГ раскрыла секрет успеха на сайте Украина.ру.
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