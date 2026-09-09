https://ukraina.ru/20260909/v-ozhidanii-grandioznogo-shukhera-chto-proiskhodit-v-odesse-i-pri-chem-tut-novyy-ierusalim-kushnera-1083091820.html

В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера

В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера - 09.09.2026 Украина.ру

В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера

Одесская область замерла в предвкушении смены власти. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подал заявление об освобождении от должности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, сыронизировав, что "Кипер снял кипу"

2026-09-09T09:58

2026-09-09T09:58

2026-09-09T09:58

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При этом близящаяся отставка Кипера — не единичный случай, а часть цепочки кадровых изменений в украинской вертикали власти. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко ранее объявил о решении покинуть пост — когда его схватило за руку НАБУ. Обыски в рамках операции "Карфаген" прошли и у одесского губернатора, который был впаян в прокурорскую ОПГ: у Кипера в Одессе работал основной фигурант "Карфагена" Сергей Кропива. Он уже арестован по подозрению в организации масштабной схемы прикрытия мошеннических колл-центров и отмывании денег. В СИЗО оказалась и его муза — любовница Елизавета Ихваненко, кстати, бывший заместитель декана факультета кибербезопасности Одесской юридической академии. Она, похоже, заговорила, и не только о своих шубах и "Порше".Судя по всему, глава одесской областной администрации не стал ждать откровений легализаторши преступных средств ОПГ и попытался соскочить с темы раньше, чем окажется под стражей. Опыта у него достаточно: ведь после работы в Генпрокуратуре при президенте Януковиче Кипер не только смог отбиться от люстрации, но и возглавил столичную прокуратуру. В 2022-м его даже прочили в генпрокуроры, но потом остановились все же на Кравченко. Но и Кипер в накладе не остался — с подачи экс-главы Офиса президента Андрея Ермака в 2023-м возглавил Одесскую область. Три года спустя он решил поменять место работы, что выглядит как свидетельство растущей турбулентности в региональных элитах и силовом блоке. Означает ли это, что киевские власти "сливают" Одессу, или все же сливается пока только ее военный губернатор?Ширится мнение, что Кипер воспользовался стечением обстоятельств и поспешил покинуть руководящее кресло, не желая нести политическую ответственность за состояние дел в регионе накануне "черной зимы". Ведь по Одессе ежедневно прилетает. Только за последние два дня ВС РФ нанесли групповые удары по объектам инфраструктуры в портах Одессы и Черноморска, а также "разделали" логистический центр транспортной компании "Одесса-транс". Также в Одессе атакован цех сборки и склад хранения БПЛА, поражена электроподстанция "Днестровская" и еще ряд объектов энергетики. Город у моря, бывает, сутками остается без света. А что ж будет зимой, если полностью остановится генерация? При этом эвакуацию одесситов никто не готовит (в отличие от Киева, где уже составлены списки на вывоз 200 тыс. горожан), зато с начала лета силы обороны создают вокруг Одессы оборонительное кольцо. В частности, в регионе строят многокилометровые противотанковые рвы и блиндажи, военные устанавливают колючую проволоку, зубы дракона и инженерные заграждения типа "путанка". Одесские "оборонщики" называют такие меры работой на опережение — "чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение". Однако вряд ли кто-то собирается высаживать в Одессе десант, и все эти заградительные сооружения — не больше чем отмыв денег.Куда эффективней десантов блокада морских портов Одессы и области, через которые ранее проходила основная часть экспорта страны — более 90%. С начала августа Украина отправила за границу всего 500 тыс. тонн зерна, что составляет только одну пятую объема, который страна могла бы вывезти. При этом западные эксперты спорят, какой процент ВВП за нынешний год потеряет Украина, и рисуют неприглядную цифру в 5%. Ситуация настолько критическая, что Владимир Зеленский уже молит о пощаде. По его словам, Киев готов пойти на уступки, чтобы Россия перестала атаковать украинские порты и энергетику. Также Зеленский сообщил, что "готов искать компромиссы по ключевым инфраструктурным направлениям, так как зерно и энергетика — это болезненные вопросы для страны". Судя по всему, Киев рассчитывает на "зерновую сделку-2" ради спасения остатков экономики и военной передышки, но Россия непреклонна. Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что Москва исключает всякие временные перемирия.Чтобы отвлечь внимание одесситов от надвигающейся катастрофы, местная власть прибегла к испытанному способу переключения внимания на негодный объект. Например, активизировался вопрос о демонтаже памятника "империалисту" князю Михаилу Воронцову. Одесситы, конечно же, резко против. И спрашивают, почему ж в Одессе сохраняются памятники Дюку Ришелье или основателю города Иосифу Дерибасу — ведь они тоже были ставленниками Российской империи? А еще в Одессе — по примеру Днепропетровска — хотят изменить дату основания города. Идея прозвучала как раз на праздновании дня рождения города у моря — 2 сентября. Озвучила ее ровенский депутат Соломия Бобровская. Десять лет назад она была исполняющей обязанности председателя Одесской областной администрации, и ее до сих пор мучают фантомные боли. Поэтому парламентарий предлагает "пересмотреть официально закрепленную дату основания Одессы — 2 сентября 1794 года" и передвинуть ее на 1415 год — время первого упоминания турецкой пристани Хаджибей. То есть задача пришлых галичан состоит в том, чтобы убедить коренных одесситов, что их город основала не Екатерина Великая, а два гуся и кизяки турецкого осла, которые откопали украинские "историки". А уж потом российская императрица пришла и все здесь колонизировала… Короче, геть оккупантов-колонизаторов. В общем, очередная попытка послать сигнал и России, и русскому городу Одессе, что никакого отношения к Российской империи "жемчужина у моря" не имеет и ей куда ближе статус Хаджибеевки.Ни один день в Одессе не обходится и без языковых скандалов, причем затевают их упоротые "одэсьци" и гости города прямо на пляжах. Одна из отдыхающих рассказала, как к ней подошёл мужчина, "начал агрессивно предъявлять, почему я разговариваю по-русски с персоналом на пляже, называл это "мовою оккупанта", утверждал, что я "русская из Масквы". При этом сначала языковой цензор представился человеком из полиции, но вместо документов показал какую-то визитку в чехле телефона. Потом начал рассказывать, что он из МИДа, генерал, консул в Стамбуле, и угрожал найти женщину и покарать ее. Еще немного таких "пляжных генералов" — и украинский омбудсмен Елена Ивановская начнет засылать в Аркадию мовные патрули… Ну, а что? Пусть лучше одесситы ссорятся на почве языка, памятников и переименования улиц, чем обсуждают скорые перспективы возвращения региона в родную русскую гавань.Впрочем, визит в Киев спецпосланников Трампа породил слухи и о том, что юг Украины могут превратить в "Новый Иерусалим", а лоббирует эту идею якобы зять Трампа Джаред Кушнер. "Суть проекта — создать на южных территориях Украины новое еврейское государство. BlackRock скупает чернозёмы — "кадастр будущего Храма". Израиль обеспечивает военную защиту, США — политическое прикрытие. Кушнер выступает координатором, и его визит в Киев — это не "переговоры о мире". Это подготовка территории для "Нового Иерусалима", — считает блогер Антон Гура. Скорей всего, этот вброс рассчитан на усложнение отношений между переговорными группами России и США. Ведь РФ считает Одессу своей исторической территорией, об этом не раз прямо говорил президент Владимир Путин… А тут вдруг на эти земли, оказывается, положили глаз родственники Трампа. Правда, даже если хоть на минутку допустить реализацию этого фантастического сценария, то сразу возникает вопрос: а как новые иерусалимцы будут ходить по улицам города, переименованным в честь фашистов и полицаев? Например, еще два года назад улицу Мариинскую в Одессе обозвали в честь нацистского коллаборанта, организатора дивизии СС "Галичина" и отрядов шуцманшафт Михайла Омеляновича-Павленко.В конечном счете вокруг Одессы сегодня сталкиваются сразу несколько уровней конфликта. Во-первых, административный: кто будет управлять регионом и нести ответственность за происходящее. Во-вторых, военный и экономический: сможет ли регион сохранить энергетическую, портовую и транспортную инфраструктуру и на каких условиях? В-третьих, какая историческая и языковая идентичность будет определять судьбу Одессы в ближайшем будущем? Пока четких ответов на эти вопросы нет, а вот ожидание "грандиозного шухера" — есть.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20260908/mest-marionetki-zapad-po-oshibke-ochen-usilil-zelenskogo-1083076448.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, одесса, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский