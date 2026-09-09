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Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов

Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов - 09.09.2026 Украина.ру

Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов

Российские военные в ночь среду нанесли групповой удар по ключевым объектам оборонной промышленности, морским портам и логистическим узлам Украины, сообщает 9 сентября Министерство обороны РФ

2026-09-09T09:59

2026-09-09T09:59

2026-09-09T09:59

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Ведомство уточнило, что для атаки использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.В Киеве под удар попал складской комплекс предприятия, где собирались безэкипажные катера и беспилотники самолетного типа. Серьезный урон нанесен военной инфраструктуре в Николаевской области: на территории грузового терминала "Ника-Тера" уничтожены цех по производству БПЛА, три резервуара с топливом и три склада с военным имуществом. Для подрыва портовой логистики Николаева также была атакована обеспечивающая его работу электроподстанция "Трихаты", а в самом порту поражены еще четыре топливных резервуара. Параллельно российские силы перекрыли каналы поставок западного вооружения. В акватории Черного моря на пути к Одессе под удар попал сухогруз, перевозивший военную технику и имущество для нужд ВСУ. Кроме того, высокоточным оружием были поражены логистические терминалы на автомобильном пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области, который активно задействовался для импорта военных грузов. Подробнее об успехах россиян - в материале Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, опк, минобороны