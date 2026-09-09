https://ukraina.ru/20260909/v-oborone-ne-pobedit-pochemu-rossiya-vybrala-imenno-takuyu-strategiyu-v-svo-1083076848.html

В обороне не победить: почему Россия выбрала именно такую стратегию в СВО

В обороне не победить: почему Россия выбрала именно такую стратегию в СВО - 09.09.2026 Украина.ру

В обороне не победить: почему Россия выбрала именно такую стратегию в СВО

Недавно одна моя очаровательная знакомая – женщина очень умная и обладательница фантастического чувства юмора*, – поинтересовалась: если мы продвигаемся столь медленно и ценой больших потерь, может, сыграть от обороны, как в 2023 году: остановить сухопутное наступление и начать выносить украинские тылы и центры принятия решений?

2026-09-09T06:34

2026-09-09T06:34

2026-09-09T06:34

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Интересуется, разумеется, не только она: на пятом году конфликта вопросы относительно оправданности российской военной стратегии появляются у многих. У меня, разумеется, никаких инсайдов нет, но, как сказал Карл Филипп Готтлиб фон Клаузевиц, "военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека". Правда, он же дополнил, что "воевать сложно"…Заданный вопрос следует разделить на две составляющие – воздушную и наземную.Воздушное наступлениеНа самом деле то, что предлагает моя знакомая, военно-исторической науке хорошо известно. Речь идёт о доктрине Дуэ. Итальянский генерал Джулио Дуэ выдвинул её столетие назад, исходя из особенностей апеннинского театра военных действий.Италия – страна частично изолированная. Сухопутные границы её прикрыты горными цепями, которые можно защищать сравнительно небольшими силами – достаточно контролировать перевалы. В Средиземном же море самым большим тогда был итальянский флот. В этих условиях итальянцы могли себе позволить спокойно попивать винишко и закусывать маслинами, а если появятся паче чаяния какие-то политические цели, то достичь их можно, не ввязываясь в сухопутную войну – просто выбомбив кого надо в каменный век.В чистом виде доктрина Дуэ никому полезной не оказалась (менее всего она была полезна самим итальянцам), но влияние на умонастроения теоретиков и даже практиков авиации оказала.Уже в 1940 году Гитлер попытался выбить Британию из войны бомбардировками (историки не верят в то, что он действительно планировал десантную операцию). Англичане уверяют, что всё висело на волоске, но они драматизируют.Потом, в 1940-45 годах, Королевские ВВС вместе с 8 и 15 воздушными армиями США попытались таким же образом вывести из войны Германию – это не избавило американцев от мясорубки на Омаха-бич, а Берлин, в конечном итоге, брал пехотный рядовой Ваня.Примерно то же было на Дальнем Востоке, но Япония признала поражение не вследствие применения ядерного оружия (японское командование не особенно поняло, что произошло, а города у них и до этого выгорали – вследствие обычных бомбардировок), а потеряв основной общевойсковой резерв в виде Квантунской армии, попавшей в огромный котёл в Манчжурии.После этого США неоднократно пытались применить доктрину Дуэ. Как правило, не в чистом виде, а совместно с сухопутной операцией. Получалось по-разному. Например, попытки выбомбить в каменный век Северный Вьетнам в конечном итоге привели к эпической "эвакуации" из Вьетнама южного...Единственный пример воздушной операции, которая сама по себе оказалась удачной – бомбардировки Югославии в 1999 году, итогом которых был вывод югославских войск из Косово. Однако, учитывая предысторию, а Милошевич системно бросал на произвол судьбы сербов в республиках СФРЮ под заявления о величии нации, есть основания полагать, что этого можно было добиться и без бомбёжек – просто США и Европа ошалели от безнаказанности.В общем, можно с вероятностью в 99,9% утверждать, что сами по себе бомбардировки не приведут к краху киевского режима и не заставят переименовать проспект Бандеры в Киеве во что-то нейтральное.Есть тут и другая составляющая.Напомним, что за всё это время территорию США бомбили один раз: 9 сентября 1942 года взлетевший с японского подводного (!) авианосца самолёт сбросил на США 152 кг бомб. Целился в штат Орегон и, что достойно удивления, попал. Штат мог сгореть, но, к счастью, к месту попадания прибыли двое пожарных, которые затоптали пожар сапогами…Как мы все уже заметили, Россия – не США. Такого рода эскалация нам не выгодна, поскольку у нас тоже есть своя критическая инфраструктура, по которой может прилетать. А холодная зима в Москве или Белгороде принципиально ничем не отличается от холодной зимы в Киеве.То же можно сказать по поводу Зеленского, который до сих пор жив. Мнение о том, что в диктаторском режиме всё зависит от диктатора, неправильно. По-моему, это ещё народовольцы установили – в 1881 году. Сейчас вот Трамп выбил почти всё руководство Ирана и внезапно обнаружил, что теперь вообще непонятно с кем договариваться хотя бы о перемирии… И то, что Зеленский нелегитимен, значения не имеет – аятоллы, с точки зрения Трампа, тоже нелегитимны. И что?Оборона и наступлениеЧто касается игры от обороны: в 2023 году была уникальная ситуация. Было совершенно точно известно, где именно будет наступление, у российской стороны было время подготовиться. В 1943 году на Курской дуге было точно так же, но операционных направлений было три, а не одно, как в Таврии. На двух из них немецкое наступление увязло, а на третьем II танковый корпус СС прорвал оборону Воронежского фронта на всю глубину и только подход стратегического резерва, Степного фронта, позволил купировать кризис (на самом деле прорыв смысла не имел, но если бы наступление было медийным, как на Украине, то цель была бы достигнута…)В нынешней ситуации никакой очевидности с направлениями наступления нет, но оно само обязательно будет – когда одна из сторон отказывается от наступления, она отдаёт стратегическую инициативу противнику, а тот уже сам выбирает, где ударить и какими силами. Даже при современных средствах разведки, как показывает опыт, можно обеспечить и стратегическую внезапность, и превосходство в силах. Для нас переход к обороне кажется хорошим вариантом с точки зрения сохранения жизней наших солдат в моменте, но присутствует неиллюзорный риск получить значительно большие потери, причём не только человеческие, но и территориальные в перспективе.Почему российская армия наступает именно так, как она наступает? Обычно говорят, что во всём виноваты дроны, которые полностью изменили картину на передовой. Отчасти это так, но это не помешало ВСУ проводить классические наступательные операции с прорывом фронта в 2022-24 годах.На самом деле проблема не так в дронах (хотя преуменьшать их влияние было бы неправильно), как в системах связи и управления. У ВСУ есть старлинк и цифровые решения, разработанные с участием экс-министра Фёдорова. У нас же, когда нужно было строить свою орбитальную систему, посмеивались над жуликом Маском. Кстати, ряд наблюдателей полагает, что неспособность ВСУ достичь поставленных целей в ходе Курской операции объяснялась, помимо героизма российских солдат, санкциями, введёнными Маском против России – украинская электроника в России не работала, а по картам они не умеют.Впрочем, там была и другая причина: прошедшие подготовку в Европе бригады были сточены об российскую оборону во время летнего контрнаступа 2023 года и на Курскую область были брошены разнородные и "несыграные" подразделения, которые не смогли обеспечить взаимодействие.Сейчас, конечно, ситуация в ВСУ хуже, чем тогда, но проверять, действительно ли они неспособны к прорывам, не хочется. Тем более, что они и сейчас регулярно демонстрируют способность огрызаться.Уже из этого краткого анализа следуют два вывода.Во-первых, военная стратегия российского командования полностью оправдана наличествующими возможностями и является если не единственно возможной, то оптимальной.Во-вторых, военных способов прекратить украинский конфликт нет – ситуация должна решаться дипломатическим путём. Сейчас для этого есть удобный момент: Зеленский говорит о возможности компромисса, разумеется, не из-за ударов по портам, а из-за общей разбалансировки его власти. Достаточно вспомнить беспилотник, влетевший в кабинет главы СБУ – Минобороны России его своим не признало, но все и так увязывают этот инцидент с конфликтом между СБУ и ГУР.* Вы её знаете как автора канала "Империя очень зла".

https://ukraina.ru/20250818/strategiya-bombardirovok-opyt-vozdushnogo-nastupleniya-na-germaniyu-1067120884.html

https://ukraina.ru/20260325/operatsiya-otvlechenie-gumanitarnye-bombardirovki-yugoslavii-i-impichment-klintona-1077117529.html

https://ukraina.ru/20250506/ubit-zelenskogo-pust-poprobuyut-ischenko-obyasnil-pochemu-ukrainskiy-kloun-i-natsist-khamit-ssha-1062971356.html

https://ukraina.ru/20231206/1051781050.html

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