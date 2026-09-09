"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира - 09.09.2026 Украина.ру
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"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира
"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира - 09.09.2026 Украина.ру
"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил сделать Украину "буферной зоной" после завершения конфликта. Об этом 9 сентября он заявил в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале", отвечая на вопрос о гарантиях того, что боевые действия не возобновятся через 25 лет
2026-09-09T11:10
2026-09-09T11:10
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"Все рассуждают, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина этим буфером станет", — сказал Лавров.Идея создания подобной зоны на границе с Украиной впервые была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июне 2023 года. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость расширения зоны безопасности для защиты приграничных регионов России от ударов со стороны Украины.Предложение Лаврова, по сути, является развитием этой идеи: он предложил, чтобы не Россия создавала буферную зону на украинской территории, а вся Украина стала такой зоной после завершения конфликта. Это означает, что Киев должен будет принять условия, при которых его территория не будет представлять угрозы для России. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября.
https://ukraina.ru/20260909/voennye-zakazy-day-a-pushechnoe-myaso-zaberi-glava-mid-germanii-otchital-zelenskogo-1083090412.html
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира

11:10 09.09.2026
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил сделать Украину "буферной зоной" после завершения конфликта. Об этом 9 сентября он заявил в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале", отвечая на вопрос о гарантиях того, что боевые действия не возобновятся через 25 лет
"Все рассуждают, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина этим буфером станет", — сказал Лавров.
Идея создания подобной зоны на границе с Украиной впервые была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июне 2023 года. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость расширения зоны безопасности для защиты приграничных регионов России от ударов со стороны Украины.
Предложение Лаврова, по сути, является развитием этой идеи: он предложил, чтобы не Россия создавала буферную зону на украинской территории, а вся Украина стала такой зоной после завершения конфликта. Это означает, что Киев должен будет принять условия, при которых его территория не будет представлять угрозы для России.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
09:02
Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал ЗеленскогоМинистр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказал недовольство действиями киевского режима, не учитывающего интересы Германии. Об этом 9 сентября пишет газета Bild
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября.
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