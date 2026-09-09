https://ukraina.ru/20260909/pust-ukraina-etim-buferom-stanet--lavrov-o-garantiyakh-mira-1083092703.html
"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира
"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира - 09.09.2026 Украина.ру
"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил сделать Украину "буферной зоной" после завершения конфликта. Об этом 9 сентября он заявил в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале", отвечая на вопрос о гарантиях того, что боевые действия не возобновятся через 25 лет
2026-09-09T11:10
2026-09-09T11:10
2026-09-09T11:10
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"Все рассуждают, что России нужна "буферная зона". Пусть Украина этим буфером станет", — сказал Лавров.Идея создания подобной зоны на границе с Украиной впервые была озвучена президентом России Владимиром Путиным в июне 2023 года. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость расширения зоны безопасности для защиты приграничных регионов России от ударов со стороны Украины.Предложение Лаврова, по сути, является развитием этой идеи: он предложил, чтобы не Россия создавала буферную зону на украинской территории, а вся Украина стала такой зоной после завершения конфликта. Это означает, что Киев должен будет принять условия, при которых его территория не будет представлять угрозы для России. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября.
https://ukraina.ru/20260909/voennye-zakazy-day-a-pushechnoe-myaso-zaberi-glava-mid-germanii-otchital-zelenskogo-1083090412.html
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новости, россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил сделать Украину "буферной зоной" после завершения конфликта. Об этом 9 сентября он заявил в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале", отвечая на вопрос о гарантиях того, что боевые действия не возобновятся через 25 лет