"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП - 09.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260909/zelenskiy-gotovit-otvetnyy-udar-po-antikorruptsionnym-organam-ukrainy---zheleznyak-1083092824.html
"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП
"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП - 09.09.2026 Украина.ру
"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП
Офис Владимира Зеленского планирует новую атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк
2026-09-09T10:40
2026-09-09T11:02
новости
украина
банковая
владимир зеленский
ярослав железняк
набу
верховная рада
высший антикоррупционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_efc5ef4f701546733025f6844f8173ff.jpg
По словам парламентария, украинские власти взяли паузу после череды громких скандалов, чтобы продумать самый болезненный удар по независимым ведомствам. Железняк подчеркнул, что "эта гидра, оправившись от очередных коррупционных скандалов", обязательно попытается поднять голову и согласовать план действий на Банковой. Депутат предупредил, что такие шаги вызовут катастрофические последствия и подольют масла в огонь и без того сильного общественного недовольства. Внутриполитическое противостояние резко обострилось после того, как Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу начальника департамента Офиса генпрокурора Сергея Кропиву по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. Сразу после этого скандала генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, что серьезно ухудшает позиции Зеленского и лишает его команду ключевого административного щита.На днях РИА Новости со ссылкой на источники в подполье писало, что Владимир Зеленский намерен задействовать СБУ против НАБУ, чтобы оградить свое ближайшее окружение от грядущих обвинений в коррупции.Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.
украина
банковая
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102544/69/1025446933_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_e2197b327b3516b2fa8d2be1a54dc378.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, банковая, владимир зеленский, ярослав железняк, набу, верховная рада, высший антикоррупционный суд
Новости, Украина, Банковая, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, НАБУ, Верховная Рада, Высший антикоррупционный суд

"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП

10:40 09.09.2026 (обновлено: 11:02 09.09.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк / Перейти в фотобанкЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Офис Владимира Зеленского планирует новую атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк
По словам парламентария, украинские власти взяли паузу после череды громких скандалов, чтобы продумать самый болезненный удар по независимым ведомствам.
Железняк подчеркнул, что "эта гидра, оправившись от очередных коррупционных скандалов", обязательно попытается поднять голову и согласовать план действий на Банковой.
Депутат предупредил, что такие шаги вызовут катастрофические последствия и подольют масла в огонь и без того сильного общественного недовольства.
Внутриполитическое противостояние резко обострилось после того, как Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу начальника департамента Офиса генпрокурора Сергея Кропиву по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. Сразу после этого скандала генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, что серьезно ухудшает позиции Зеленского и лишает его команду ключевого административного щита.
На днях РИА Новости со ссылкой на источники в подполье писало, что Владимир Зеленский намерен задействовать СБУ против НАБУ, чтобы оградить свое ближайшее окружение от грядущих обвинений в коррупции.
Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБанковаяВладимир ЗеленскийЯрослав ЖелезнякНАБУВерховная РадаВысший антикоррупционный суд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:23Армия России контролирует Озерное в Харьковской области
11:56Ракет нет даже для F-16: Economist раскрыл масштабы катастрофы с ПВО на Украине
11:11Транспортная блокада и хаос: Захарова объяснила воздушный шантаж Зеленского в адрес России
11:10"Пусть Украина этим буфером станет" — Лавров о гарантиях мира
10:40"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП
10:34Выход на следующий этап развития России: Казаков о переключении тумблера новой стратегии
09:59Пораженные терминалы, склады дронов, энергообъекты ВСУ: ночные удары лишили Киев важных резервов
09:58В ожидании "грандиозного шухера": что происходит в Одессе и при чем тут "Новый Иерусалим" Кушнера
09:28Силы ПВО сбили над Россией за ночь в полтора раза больше БПЛА, чем накануне
09:27Удар по Кубани: ВСУ атаковали жилые дома, храм и детский сад, есть жертвы
09:02Военные заказы дай, а своё "пушечное мясо" забери: глава МИД Германии отчитал Зеленского
09:01Характер ранений бойцов на СВО изменился — военный медик
09:00Недовольство Зеленским, провалы ВСУ, защита православных на Украине. Хроника событий на утро 9 сентября
08:06МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы
08:00Между Москвой и Вашингтоном: 50 лет со дня смерти Великого Кормчего Мао Цзедуна
07:33Это уже не восстановить: что на самом деле потеряла Украина после российских ударов
07:10Российские войска продолжают уничтожение окруженных в Харьковской области формирований ВСУ
07:08"Евроколея" до Львова: НАТО строит военную инфраструктуру на Западной Украине
06:46Малек Дудаков: Пока Киев ждет новых траншей, Россия готовит условия мира по Запорожью и Херсонщине
06:34В обороне не победить: почему Россия выбрала именно такую стратегию в СВО
Лента новостейМолния