https://ukraina.ru/20260909/zelenskiy-gotovit-otvetnyy-udar-po-antikorruptsionnym-organam-ukrainy---zheleznyak-1083092824.html

"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП

"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП - 09.09.2026 Украина.ру

"Гидра поднимет голову": Железняк предупредил об ударе Зеленского по НАБУ и САП

Офис Владимира Зеленского планирует новую атаку на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк

2026-09-09T10:40

2026-09-09T10:40

2026-09-09T11:02

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украина

банковая

владимир зеленский

ярослав железняк

набу

верховная рада

высший антикоррупционный суд

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По словам парламентария, украинские власти взяли паузу после череды громких скандалов, чтобы продумать самый болезненный удар по независимым ведомствам. Железняк подчеркнул, что "эта гидра, оправившись от очередных коррупционных скандалов", обязательно попытается поднять голову и согласовать план действий на Банковой. Депутат предупредил, что такие шаги вызовут катастрофические последствия и подольют масла в огонь и без того сильного общественного недовольства. Внутриполитическое противостояние резко обострилось после того, как Высший антикоррупционный суд Украины отправил под стражу начальника департамента Офиса генпрокурора Сергея Кропиву по делу о покровительстве мошенническим колл-центрам. Сразу после этого скандала генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку, что серьезно ухудшает позиции Зеленского и лишает его команду ключевого административного щита.На днях РИА Новости со ссылкой на источники в подполье писало, что Владимир Зеленский намерен задействовать СБУ против НАБУ, чтобы оградить свое ближайшее окружение от грядущих обвинений в коррупции.Подробнее о положении Зеленского - в материале Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку на сайте Украина.ру.

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новости, украина, банковая, владимир зеленский, ярослав железняк, набу, верховная рада, высший антикоррупционный суд