США не могут принять решение по гарантиям безопасности, потому что они не решили два ключевых вопроса. Прошло время, когда можно было о чем-то договориться с США, чтобы был позитивный результат. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Ранее США через своего посла в Москве Джона Салливана и НАТО через посла России в Брюсселе передали в Москву свои ответы на российские предложения по стратегической стабильности и обеспечению своей безопасности. США отказались от санкций против Путина - СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ситуация в переговорах Россия-США будет неопределённой ещё долгое время, потому что корень проблем находится в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса, отметил эксперт.

«Вопрос о деньгах не решила ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который подвесил тему. Вчера, пока все обсуждали эту галиматью насчет «Russian build up in Ukraine», Пауэлл заявил, что пока не готов озвучить дальнейшие меры по оздоровлению финансово-кредитной политики…

Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?», — сказал Дробницкий.

И Россия, и Европа просто ожидают разрешения этих двух вопросов, так как сейчас вести переговоры с США имеет мало смысла, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.