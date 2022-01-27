США не могут принять решение по гарантиям безопасности, потому что они не решили два ключевых вопроса. А Россия должна делать то, что считает необходимым для себя. Прошло время, когда можно было о чем-то договориться с США, чтобы был позитивный результат, уверен политолог-американист Дмитрий Дробницкий

Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина Украина.ру.

США через своего посла в Москве Джона Салливана и НАТО через посла России в Брюсселе передали в Москву свои ответы на российские предложения по стратстабильности и обеспечению своей безопасности. Параллельно в Париже состоялись 8-часовые переговоры советников глав государств — участников «нормандского формата» по переговорам о мире в Донбассе.

— Дмитрий, эта истерия последних месяцев будет стихать или конфронтация будет только усиливаться?

— Ситуация будет неопределенной еще достаточно долгое время, потому что корень всего происходящего находится в Вашингтоне. Там не решены два ключевых вопроса: вопрос о власти и вопрос о деньгах.

Вопрос о деньгах не решила ФРС во главе с Джеромом Пауэллом, который подвесил вопрос. Вчера, пока все обсуждали эту галиматью насчет «Russian build up in Ukraine», Пауэлл заявил, что пока не готов озвучить дальнейшие меры по оздоровлению финансово-кредитной политики. Он даже не сказал, когда они поднимут ставку, хотя ему напрямую поручили заниматься этим вопросом.

Второй вопрос — вопрос о власти, смогут ли демократы провести свой билль об электоральной реформе. Если они его не проведут, демократы проиграют выборы в Конгресс 2022 года и с высокой вероятностью проигрывают президентские выборы 2024 года. С кем нам тогда договариваться?

— С Трампом и республиканцами?

— Но мы же с ними сейчас не ведем диалог. В этом проблема. А с кем будут разговаривать европейские союзники? Столтенбергу-то все равно, он будет главой Нацбанка Норвегии до выборов в США. Более того, все «пиджаки» НАТО уйдут до конца 2022 года. Погоны американские-то останутся, а все пиджаки уйдут. У них там сейчас ротация. Им вообще все по барабану.

А что касается «нормандского формата», то пусть пробуют. Но я не верю ни в какой «нормандский формат» и ни в какие Минские договоренности. Тем более я не верю в возможности Европы хоть что-то реанимировать и довести до конца. Не может объект вести себя как субъект.

Поэтому мы опять будем тратить деньги на авиабилеты нашим дипломатам. Наверное, правильно, что будем тратить, но это ничего не решит, потому что ключевые вопросы решаются там. И европейцы тоже ждут того же самого решения по ФРС и по власти в Вашингтоне.

— Можем ли мы что-то сделать, чтобы не ждать окончания американских разборок и не позволить им заболтать проблему?

— Мы должны делать все, чтобы не ждать решения их проблем. Мы должны заниматься тем, что продекларировали. Мы продекларировали, что у России есть важные интересы в части национальной безопасности, сферы влияния и красные линии, и зайти за них мы никому не дадим. Так и надо действовать. Нам нужно обустраивать свое окружение и свою страну, двигаться дальше и ни на кого не оглядываться.

Виталий Третьяков: судьба Украины и бывшего СССР зависят лишь от того, договорится ли Россия с США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Понимаете, то, о чем мы говорим — это просто новости. Главное в другом.

— Нужно ли, нам, например, поставлять оружие в Донбасс, учитывая, что Франция, член «нормандского формата», поставляет оружие Украине?

— Об эффективности этой меры пусть судит министерство обороны и высшее военно-политическое руководство страны. Лично я бы такое решение приветствовал, но оно должно приниматься с учетом целого ряда факторов, в том числе тех, которые нам сейчас неизвестны. Я бы приветствовал и более решительные шаги. Просто до тех пор, пока американцы демонстрируют готовность к переговорам, Россия обычно не делает никаких резких движений. Хотя дипломатическая инициатива сейчас на нашей стороне.

Повторюсь, мы сейчас обсуждаем детали, но решение в США не может быть принято, потому что они не решили два ключевых вопроса, а мы должны делать то, что считаем необходимым для нас. Нет такой ситуации, что мы сейчас о чем-то договоримся с США, и что-то там будет. Это время прошло. Оно осталось в 20 веке.

— Кулеба ранее заявлял, что предложения США по безопасности, которые они направят РФ, не вызывают возражений Киева. Они действительно устраивают украинское руководство или оно, наоборот, со всем смирилось?

— А Кулебе дали их прочитать? Если США им дали их прочитать, то Сергей Викторович должен спросить у товарища Блинкена, что он тут устроил? С какого перепугу Кулеба это читает. Либо Кулеба врет, либо Блинкен не отдает себе отчет в том, что он делает. Если это правда, то надо публиковать этот ответ, несмотря на просьбы Вашингтона.

— Так а почему США против публикации ответа, если они и так заявляли, что не отказываются от принципа «открытых дверей» в НАТО?

— Я уже много раз говорил, что это стандартная дипломатическая практика — не публиковать такого рода предварительные документы. Мы пошли на публикование своих предложений, поскольку наши западные визави поставили нас в беспрецедентные условия и мы вынуждены были отвечать. Но обычно это не публикуется. Россия в меньшей степени сливала какую-то информацию и обнародовала все, что происходит в ходе переговорного процесса.

Достаточно вспомнить события 2013 года по вывозу химического оружия из Сирии. Там все из администрации Обамы сыпалось, как из худого решета. А мы как раз сохраняли полное дипломатическое молчание. Но в данном случае мы оказались в такой беспрецедентной ситуации, что пошли на беспрецедентный шаг. И именно так об этом и заявили.