Мартинес предлагает обратить внимание на соседнюю к своей стране республике — Колумбии, которая является союзницей США.
Размещенные там американцами военные базы позволяют им контролировать колумбийское воздушное пространство; американские военные, контрактники и прочий персонал обладает юридическим иммунитетом, и поэтому, какое бы преступление они ни совершили, их нельзя судить в Колумбии, рассказал эксперт.
«Если мы говорим о развёртывании российских сил в Венесуэле, то оно представляется мне возможным при выполнении следующих условий: без уступки суверенитета; без передачи или аренды территории; без ущерба для безопасности Венесуэлы; без юридического иммунитета для военнослужащих страны, для которой разрешается развёртывание», — заявил Мартинес.
При условии соблюдения всех конституционных условий размещение российских войск на территории латиноамериканской республики будет полностью соответствовать интересам безопасности Венесуэлы: стране необходим противовес враждебной и проамериканской Колумбии, подчеркнул эксперт.
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