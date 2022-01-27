Строительство российской военной базы в Венесуэле возможно и будет отвечать интересам этой страны; при этом условия её функционирования должны отличаться от тех, на которых базы строят американцы. Об этом известный в Латинской Америке военный корреспондент и ветеран международной журналистики Вальтер Мартинес рассказал в интервью Украина.ру

Мартинес предлагает обратить внимание на соседнюю к своей стране республике — Колумбии, которая является союзницей США.

Размещенные там американцами военные базы позволяют им контролировать колумбийское воздушное пространство; американские военные, контрактники и прочий персонал обладает юридическим иммунитетом, и поэтому, какое бы преступление они ни совершили, их нельзя судить в Колумбии, рассказал эксперт. Лавров: Венесуэла - оплот противостояния попыткам США вернуть Южную Америку в 19 век © ТАСС/POOL / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанк

«Если мы говорим о развёртывании российских сил в Венесуэле, то оно представляется мне возможным при выполнении следующих условий: без уступки суверенитета; без передачи или аренды территории; без ущерба для безопасности Венесуэлы; без юридического иммунитета для военнослужащих страны, для которой разрешается развёртывание», — заявил Мартинес.

При условии соблюдения всех конституционных условий размещение российских войск на территории латиноамериканской республики будет полностью соответствовать интересам безопасности Венесуэлы: стране необходим противовес враждебной и проамериканской Колумбии, подчеркнул эксперт.

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