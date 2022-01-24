МИД Великобритании в понедельник, 24 января подтвердил, что начинает вывозить некоторых сотрудников своей дипмиссии на Украине

США могут отправить в Восточную Европу и Балтию военных - NYT © REUTERS, Kevin Lamarque

Вслед за Соединенными Штатами об аналогичном решении заявили и власти Великобритании. По их словам, причиной такого шага является обострение ситуации вокруг Украины. Обе страны уверяют, что их посольства на Украине продолжат работать в штатном режиме и далее.

При этом ЕС пока не собирается вывозить своих дипломатов с Украины, заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он считает, что для этого пока нет никаких причин. Он добавил, что Евросоюз проведет консультации с Госдепом США по их решению вывезти часть сотрудников американского посольства из Киева.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.