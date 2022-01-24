В Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучают применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года. Об этом вечером 23 января сообщил депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале

Жилин объяснил, зачем на Украине создают отряды территориальной обороны © Twitter, Александр Жилин

ДП — ручной пулемет (Дегтярева пехотный) стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.

В январе на Украине вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности страны. Командующий данными силами Юрий Галушкин заявлял, что численность подразделений в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов.