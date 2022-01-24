«Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939-1940 годов. — Ред.)?» — сыронизировал парламентарий.
ДП — ручной пулемет (Дегтярева пехотный) стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.
В январе на Украине вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности страны. Командующий данными силами Юрий Галушкин заявлял, что численность подразделений в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов.