В Молдавии живут люди, которые любят свою страну, которые видят в ней своё государство, а не просто территорию. Поглощения Молдавии Румынией не будет, уверен депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

"Не дождутся" — так охарактеризовал шансы Румынии на поглощение Молдавии собеседник издания. В стране ещё помнят румынских жандармов, отметил Односталко. «Пересчитаем, как нам выгодно»: стало известно, как Молдавия готовит аудит своего долга «Газпрому»

«Люди могут умереть за идею, и вот эта идея очень сильна. В первую очередь в русскоязычном населении и в молдавоязычном населении, которые считают себя молдаванами, а не румынами…Что касается разговоров о том, чтобы поглотить нашу страну под благовидным предлогом, то этого не будет. Это вызовет международный скандал, потому что внутри стране идет серьезное сопротивление этому», — сказал Односталко.

Север страны, а также Гагаузия выступят против объединения, более того — в самом Кишинёве нет прорумынских настроений, заключил эксперт.

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