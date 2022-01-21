Сегодня социально-экономическая ситуация на Украине гораздо хуже, чем в Молдавии. Но Молдавия имеет шансы выбраться из кризиса, потому что пока еще сохраняет языковую независимость и альтернативную точку зрения, считает депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Владимир Односталко об истинных причинах молдавского газового кризиса © Instagram, vladimirodnostalko Украина.ру

Парламент Молдавии по предложению правительства страны одобрил введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за газового кризиса, вызванного долгом перед «Газпромом». Положение не спасает даже выгодный контракт, заключенный с российской компанией осенью прошлого года.

- Владимир, в этом кризисе есть объективные причины или дело в коррупционной составляющей?

— Газовый кризис связан с тем, что изначально не была решена проблема энергетики, изначально не была решена проблема контракта, который был продлен в конце октября. Наша власть врала нам. Она говорила нам, что все хорошо. «Газпром» действительно согласился подписать контракт на условиях молдавской стороны, но оказалось так, что молдавская сторона, предложив свои условия, выполнить их не смогла.

Речь идет о том, что в новом контракте мы обязаны выплачивать 50% потребляемого газа до 20 числа текущего месяца. То есть сегодня должен был быть завершен транш оплаты, а денег нет. По самым скромным подсчетам, не хватает 25-30 млн долларов.

Вторая причина — неспособность власти в принципе решать эту проблему. Единственное, что они придумали — это попросить денег в долг. Да, Евросоюз нам сейчас дает 150 млн долларов в долг, но это тоже долговые деньги, и это деньги не для газа, а для страны в целом. Насколько я понимаю, правительство их оттуда будет брать.

Парламент одобрил введение в стране чрезвычайного положения в области энергетики опять же для того, чтобы беспрепятственно использовать деньги из бюджета для решения газовых вопросов, как это было два месяца назад, когда они использовали миллиарды леев на покупку очень дорого газа за 1200-1300 долларов без учета транзита и НДС у своих партнеров в Польше и в Украине.

- Какой выход из этой ситуации и чем она завершится?

— Я надеюсь, что ситуация для Республики Молдова завершится хорошо. РФ в лице различных предприятий и органов власти идет нам на уступки, потому что разделяет молдавское правительство и народ Молдовы. Но газовый кризис завершится только тогда, когда не будет это власти. Как бы банально это ни звучало.

Эти ребята пришли из НПО, которые финансируются на Западе, и заказчиком этого являются конкретные западные страны. Они работают по принципу «чем хуже, тем лучше». Так же они и управляют государством. Только от их действий страдают конкретные пенсионеры, учителя, врачи, рабочие и даже предприниматели. По-моему, диктатор Уганды Иди Амин не был таким настолько жестоким, насколько жестока молдавская власть в лице правящей партии и в лице, на первый взгляд, безобидного президента.

- Давайте представим, что этой власти завтра не будет. Какие пути развития вы видите для Молдавии?

— С учетом того, что у нас 100% поставок газа идут из РФ, не нужно быть королем, не нужно быть гордым. Нужно лететь в Москву и договариваться о газе, как это в свое время сделал президент Сербии Александр Вучич. Он договорился о контракте на полгода с сохранением цены в 260 долларов. Это замечательно, потому что основное потребление газа происходит в зимний период.

Российская сторона пойдет навстречу, но нужно проявлять к ним нормальное отношение. Нужно прекратить всю антироссийскую истерию, которую осуществляют проплаченные Западом политики, блогеры и политологи. Если их послушать, то, складывается впечатление, что у нас страна живет ну просто замечательно. Они озвучивают то, что написано у них в методичках.

Игорь Тулянцев: Майя Санду сняла с себя обвинения в прозападности, но России с ней легко не будет © Facebook, Игорь Тулянцев

- Госдеп США выделит 500 тысяч долларов на производство в Молдавии художественных и развлекательных программ на русском языке. Чем вообще закончится эта затея?

— Это уже давняя история и она будет продолжаться. Американцы, европейцы и их сателлиты раздают гранты молдавским СМИ или сами организовывают тут СМИ различного уровня для того, чтобы якобы продвигать русский язык. Вроде бы это хорошо, но через эти СМИ восхваляется нынешняя власть, а любая другая точка зрения либо игнорируется, либо представляется в крайне негативном свете для того, чтобы убить оппонентов нынешней власти в информационном плане.

Тут будет то же самое. У нас один из крупных новостных агрегаторов уже прямо об этом говорит. Если раньше они как-то стеснялись, то теперь они не скрывают, что получают миллионы долларов от посольства США на развитие «независимых СМИ» в РМ, а, на самом деле, исповедуют западную повестку дня.

Хуже всего не то, что они работают с западной повесткой дня, а то, что они настроены против РМ как государства. Я уже не раз говорил, что западные страны не заинтересованы в независимой Молдавии. Они заинтересованы в территории, на которой было молдавское государство.

- Одновременно с распространением русскоязычного контента на деньги США Майя Санду дает украинским СМИ интервью на английском языке. Каков вообще статус русского языка в Молдавии, есть ли люди, которые вообще не говорят по-русски, и удастся ли им окончательно его отсюда выдавить?

— Среди молодого поколения есть люди, которые вообще не знают русского языка в силу объективных причин, потому что в селах нет ни русских школ, ни языковой среды. Что касается интервью президента, которые она раздает украинским СМИ (мы понимаем, какой они направленности), то это делается для того, чтобы угодить Зеленскому, такому же западному вассалу, как и она сама.

Они друг друга стоят. И он пытается разжечь конфликт на своих восточных территориях, и наша дама пытается разжечь факел другого берега Днестра молдавского государства. И политика Украины, и политика РМ нацелена на то, чтобы вытеснить русскоязычное население и русский язык.

Например, наш Конституционный суд признал неконституционным закон о статусе межэтнических языков. Мы порядка года назад в парламенте приняли этот закон в двух чтениях, понимая, что он нужен для мира и развития, а КС его отклонил по запросу госпожи президента и правящей партии. Но людям рот не закрыть. Мы общаемся на русском языке и боремся за него. Люди думают на этом языке, создают семьи, радуются на нем.

Так что Майя Санду, борясь с русским языком, одновременно его популяризирует. Люди понимают, что она намеренно поднимает этот вопрос, чтобы разделить общество, потому что в стране газовый кризис и цены растут. Людям нечего есть и это не просто слова.

- Насколько велик процент граждан, которые хотели бы объединения с Румынией, и как они объясняют свою позицию: дело в идеологии или они этого хотят, чтобы проще было ездить на заработки в Евросоюз?

— Румынская история у нас в стране очень комплексная. Я бы не хотел ее упрощать. Румыния давным-давно предоставляет свои паспорта гражданам РМ. Раньше наши граждане действительно пытались заполучить этот паспорт для поездок в Евросоюз, чтобы не было логистических препятствий. Но точный процент желающих объединения с Румынией неизвестен никому. Он зависит от того, кто заказывает то или иное социологическое исследование для того, чтобы уменьшить или увеличить эти цифры.

Однако, к сожалению, в последнее время растет число желающих объединения по одной простой причине. Из-за хаоса и из-за отсутствия молдавских элит, которые выступали бы за развитие независимого государства. Мы были только год у власти и многого добились, несмотря на пандемию. Но до этого 10 лет была «проевропейская власть». Мы помним ее «историю успеха»: тотальное воровство, рост цен, захваченная юстиция и как итог захваченная государственность. Сегодня мы видим ту же картину.

Один из аргументов в пользу объединения с Румынией состоит в том, что у нас якобы будет правовое государство. Это не так. Вы наверняка слышали историю про румынскую женщину-прокурора Лауру Кёвеши (сегодня она европрокурор), которая якобы поборола коррупцию. Так вот наши румынские соседи прекрасно знают, каких дел она там натворила.

- Есть пессимистичный прогноз, что как только Румыния поглотит Молдавию, то она возьмется за Буковину. Есть ли у них такие планы и есть ли для этого ресурсы?

— Не дождутся. В РМ живут люди, которые любят свою страну. Они видят в Молдавии свое государство, а не просто территорию. Люди могут воевать за деньги, но умирать за деньги никто не будет. Люди могут умереть за идею, и вот эта идея очень сильна. В первую очередь в русскоязычном населении и в молдавоязычном населении, которые считают себя молдаванами, а не румынами.

Что касается разговоров о том, чтобы поглотить нашу страну под благовидным предлогом, то этого не будет. Это вызовет международный скандал, потому что внутри стране идет серьезное сопротивление этому. У нас есть север, у нас есть Бельцы, у нас есть Гагаузия, которая выступает против этого. Даже в столице нет прорумынских настроений. Да, они могут быть проевропейскими в силу объективных причин, но мы не допустим никакого захвата.

Мы помним, как в нашу страну приходил румынский жандарм. Моя бабушка помнит, как ее били в школе по рукам линейкой. Да, мы уважаем наших соседей. Румыны хорошие люди. Да, там есть отдельные политические силы, которые играют на такого рода настроениях, но у них ничего не получится.

- Когда сравнивают Украину с Молдавией, то есть два стереотипа. Одни Украине либо прочат судьбу Молдавии, либо говорят, что она уже стала беднее, чем Молдавия. Вы могли бы как-то сопоставить уровень жизни украинцев и молдаван и сравнить попытки стран выйти из кризиса?

— Это не стереотип. Это уже реальность. Приведу пару примеров. 5 января я был в Киеве по рабочим вопросам и ужаснулся киевскими ценами. Я был в других регионах, и там тоже все очень дорого. И то, что происходит в Украине — это страшно. Цены высокие, людей накачивают, что будет война. Мои украинские знакомые жалуются, что их услугами стали меньше пользоваться, потому что им говорят, что скоро война. Там социально-экономическая ситуация куда страшнее, чем в РМ.

Коллективный Запад довел Украину до того, что скоро она потеряет свою государственность. Я это говорю не для красного словца. Мы рядышком прекрасно видим и чувствуем, что там происходят. Разобщают народ, убивают экономику, разоряют предприятия, причем делают это очень быстро. Мы видим, что у них в регионах сложности.

Игорь Шорников: не договариваясь по газу, Молдавия активно выдавливает Россию из Приднестровья © Sputnik Moldova

Республика Молдова пока еще сохраняет языковую независимость и свободу выбора. Пока это еще есть. Потому что у нас есть СМИ, которые вещают другую точку зрения, хоть их и стараются закрывать. У нас тоже изменяется закон о рекламе и компаниям, которые транслируют телеканалы, запрещается давать рекламу.

Но РМ еще находится не на таком дне, на котором находится Украина, братская нам страна. Думаю, мы отстоим свою позицию.

- Если бы Молдавии предложили войти в ЕАЭС, насколько это улучшило бы жизнь людей и чем республика была бы интересна для других участников объединения?

— При предыдущем президенте Игоре Додоне страна стала наблюдателем в ЕАЭС. Но вступить туда было бы выгодно. Посмотрите на ту же Армению. Это небольшая страна с небольшой экономикой, но она получает конкретные дивиденды и конкретные деньги от того, что состоят в объединении. У меня много друзей в Армении, которые говорят: «Запад — это хорошо, но мы, маленькая экономика, которая ничего не производит, много зарабатывает, поэтому для нас это выгодно».

Если бы мы вступили в ЕАЭС, мы бы имели дешевые энергоресурсы. С странами объединения Россия имеет особые привилегированные отношения. Мы бы имели особые льготы для нашей сельхозпродукции, что очень важно. У нас было бы хорошее развитие отношений в плане трудовых мигрантов. У нас почти полмиллиона человек работают в РФ. Да, часть из них нелегалы, это нужно признать. Но люди едут туда, потому что Россия — близкая страна, не надо учить язык, менталитет свой, все мы славяне, и потому что можно заработать и передать денег к нам в страну.

Я не буду рассуждать, насколько бы наше членство в ЕАЭС было бы выгодно другим странам. Своя рубашка ближе к телу. Но проблема в том, что все эти возможности у нас в стране не развиваются. Например, президент проигнорировала неформальный саммит участников СНГ, объяснив это тем, что «неясна повестка дня». Но при этом на «крымскую платформу» она с удовольствием ездит за народные деньги и продвигает там антимолдавскую позицию. Опять же, мы имеем в ЕАЭС статус наблюдателя и могли бы этим воспользоваться. Президент Додон не упускал ни одной возможности, чтобы переговорить с главами этих государств и наладить с ними важные экономические связи.