Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 января объявил, что в республике скоро к власти «придут новые люди». Однако ряд экспертов выразил сомнение, что транзит власти в республике произойдёт после казахстанских событий. Лукашенко попытается остаться у власти. Об этом в интервью Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

В случае, если Лукашенко останется при власти, то в краткосрочной перспективе всё будет идти так, как и шло. Протест погашен, власть стабильна, никаких предпосылок для публичных проявлений недовольства нет, однако это не может продолжаться вечно, уверен эксперт. Шимов рассказал, как кризис в Казахстане повлияет на Белоруссию © president.gov.by

«В более долгосрочной перспективе все будет зависеть от целого ряда факторов: как скажутся западные санкции на состоянии белорусской экономики, как будут развиваться белорусско-российские отношения, во что выльется противостояние России и Запада вокруг Украины», — сказал Шимов.

Все перечисленные факторы могут сильно влиять на политическую обстановку внутри Белоруссии, заключил эксперт.

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