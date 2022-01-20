Российское участие в переговорах по гарантиям безопасности Европы необходимо, а возвращение страны в глобальный контекст желательно для достижения общих целей. Об этом на днях заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ и экс-заместитель председателя партии Ральф Штегнер, передает издание «Известия»

«Мы считаем такие форматы крайне важными и поддерживаем каждого из партнеров по диалогу. <…>. Я бы хотел подчеркнуть, что без России гарантировать безопасность в Европе невозможно», — подчеркнул Штегнер.

Он также высказался о продвижении проекта «Северный поток — 2», заметив, что серьезных препятствий для работы газопровода не существует.

«"Северный поток — 2"- экономический проект, который, быть может, не все поддерживают, но в Германии есть намеки на достижение согласия в этой области. Если рамочные условия кардинально не изменятся, а я этого не вижу в ближайшее время, то проект будет запущен» — уверен политик.

Штегнер назвал желательным возвращение Москвы к формату «Большой семерки», однако заметил, что это может случиться только после достижения компромисса по вопросам гарантий безопасности.

На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. На встрече замглавы МИД Александр Грушко «честно, прямо, без попыток обходить углы» указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжелым последствиям для европейской безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

Столтенберг на требование России заявил о желании Североатлантического альянса восстановить миссию в Москве, а также российское дипломатическое присутствие в штаб-квартире в Брюсселе. Тем не менее он высказался против идеи неприсоединения Украины к блоку.